BrowserStack et Nightwatch.js unissent leurs forces afin de simplifier l'automatisation de tests pour les développeurs





BrowserStack, la principale plateforme de test de logiciels au monde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Nightwatch.js, célèbre cadre d'automatisation de tests open source. BrowserStack travaillera aux côtés de l'équipe de Nightwatch pour faire de Nightwatch.js le choix de facto des développeurs. Nightwatch.js demeurera une solution open source et gratuite.

Nightwatch.js, cadre d'automatisation des tests de bout en bout alimenté par Node.js, fait partie des outils basés sur Selenium qui enregistrent la plus forte croissance, avec 1 million d'installations npm chaque mois et plus de 10 500 étoiles GitHub. Grâce à une syntaxe simple et à un exécuteur de tests intégré, les développeurs peuvent exécuter et gérer des tests sans aucun problème.

« Le fait de nous associer avec BrowserStack nous fournit les ressources nécessaires pour bâtir le futur et propulser Nightwatch vers de nouveaux sommets », a déclaré Andrei Rusu, créateur de Nightwatch.js. « Nous nous concentrerons sur un engagement proactif aux côtés de la communauté afin d'obtenir des retours d'expérience, ainsi que sur le déploiement de mises à jour destinées à améliorer l'expérience de base des développeurs. « Nous avons d'ores et déjà lancé Nightwatch 2.0 en version bêta, et nous nous réjouissons de ce nouveau chapitre. »

En accueillant Nightwatch.js dans sa famille de collaborations open source, BrowserStack intensifie son soutien à la communauté, et entend développer ce type de partenariats à l'avenir. L'équipe open source de BrowserStack participe et contribue activement à l'écosystème open source. En outre, dans le cadre de son programme open source, BrowserStack soutient plus de 2 400 projets open source, en permettant aux techniciens chargés de la maintenance ainsi qu'aux contributeurs de tester gratuitement leurs logiciels.

« Lorsque l'open source gagne, tout le monde gagne. De nombreux produits de BrowserStack sont conçus sur des technologies open source, et nous connaissons très bien leur capacité à induire un changement significatif », a déclaré Nakul Aggarwal, cofondateur et directeur de la technologie de BrowserStack. « Grâce à Nightwatch.js, nous franchissons un nouveau pas en direction de notre vision consistant à devenir l'infrastructure de test pour Internet - via un développement ouvert et inclusif. »

À propos de BrowserStack

BrowserStack est la principale plateforme de test de logiciels au monde, permettant plus de deux millions de tests chaque jour dans ses 15 centres de données à travers le monde. La société aide Microsoft, Twitter, Barclays, Expedia, et plus de 50 000 clients à fournir rapidement des logiciels de qualité, en migrant les tests vers son cloud. Sa plateforme fournit un accès instantané à plus de 2 500 appareils mobiles et navigateurs réels sur une infrastructure cloud extrêmement fiable, qui évolue facilement à mesure de la croissance des besoins. Avec BrowserStack, les équipes de développement et d'assurance qualité peuvent évoluer rapidement tout en offrant une expérience étonnante à chaque client.

Fondée en 2011, BrowserStack est une société privée soutenue par Accel qui compte des bureaux à San Francisco, Mumbai et Dublin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.browserstack.com ou suivez @browserstack sur Twitter.

À propos de Nightwatch.js

Nightwatch.js est une solution de test de bout en bout intégrée et open source, destinée aux applications Web et sites Web écrits en Node.js. Créée en 2014, l'entreprise a pour vision de fournir un outil équipé de tout ce dont les développeurs ont besoin immédiatement pour livrer facilement des logiciels sans bug. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://nightwatchjs.org/ ou suivez @nightwatchjs sur Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 18:55 et diffusé par :