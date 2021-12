Vopak Moda Houston met en service son terminal maritime désormais entièrement opérationnel dans le port de Houston





Vopak Moda Houston, LLC a annoncé aujourd'hui que son terminal maritime dans le port de Houston était désormais pleinement opérationnel. Formé en 2016, Vopak Moda Houston est une coentreprise entre Royal Vopak et Moda Midstream. Stratégiquement situé dans le corridor pétrochimique et de raffinage de Houston et à proximité de plusieurs pipelines d'avitaillement en ammoniac, hydrogène et azote, Vopak Moda Houston est le premier développement de terminal entièrement nouveau dans le port de Houston depuis plus d'une décennie. Conçu pour gérer les très gros transporteurs de gaz (very large gas carriers, VLGC), ainsi que les navires et les barges flottantes de plus petite taille, Vopak Moda Houston est le seul terminal flottant d'avitaillement en ammoniac doté de capacités en eau profonde dédié à l'ammoniac dans le port de Houston. Le terminal dispose en outre de permis existants pour des postes d'amarrage supplémentaires. Vopak Moda Houston est directement connecté par pipeline au complexe pétrochimique du port de Houston, le plus grand complexe pétrochimique du pays et le deuxième au monde.

« Nous sommes ravis de mettre pleinement en service le terminal Vopak Moda Houston, en collaboration avec notre partenaire Royal Vopak, nos clients et les autres parties prenantes », a déclaré Jonathan Z. Ackerman, PDG et fondateur de Moda Midstream. « Dans le monde d'aujourd'hui, les chaînes d'approvisionnement se doivent d'être résilientes et durables. Avec la capacité de transporter de manière sûre et fiable l'ammoniac et d'autres gaz sous pression pour nos clients actuels et futurs, Vopak Moda Houston constitue un maillon essentiel dans la nouvelle chaîne d'approvisionnement de la transition énergétique. Nous sommes activement en pourparlers avec nos clients afin de mettre au point des solutions logistiques pour les produits bas carbone, notamment en ce qui concerne le stockage, la gestion de l'ammoniac vert et bleu et de l'hydrogène, et le le soutage à faible émission de carbone. Grâce à la détermination, au travail acharné et à la collaboration entre les équipes depuis sa formation, Vopak Moda Houston est bien placé pour devenir le premier hub de terminaux d'avitaillement en ammoniac et hydrogène bas carbone sur la Côte du Golfe des États-Unis. »

Le président de Vopak Americas, Chris Robblee, a ajouté : « Nous sommes ravis de cette coopération fructueuse avec Moda. Cela s'inscrit parfaitement dans la lignée de la stratégie de Vopak qui est de développer de nouvelles solutions infrastructurelles pour des produits tels que l'ammoniac. Notre expertise et notre présence dans les principaux pôles industriels nous permettent de contribuer activement au développement de nouvelles chaînes d'approvisionnement pour l'énergie et les matières premières du futur. »

L'ammoniac, qui joue déjà un rôle important dans la société en apportant des composants essentiels à la fabrication des produits chimiques, est un nutriment des engrais utilisés pour les aliments que nous cultivons. L'ammoniac devrait devenir encore plus important à l'avenir car il sera utilisé comme vecteur privilégié pour le stockage et le transport de l'hydrogène bas carbone. En outre, l'ammoniac a de plus en plus d'applications dans les batteries électriques, la production d'énergie et le soutage des navires.

Vopak Moda Houston exploite également une boucle ferroviaire desservie par les trois principales lignes ferroviaires. Vopak Moda Houston a achevé la construction de son infrastructure ferroviaire permettant le stockage et la manutention de gaz sous pression pour une société énergétique mondiale.

Terminal Vopak Moda Houston : Paramètres clés

Terminal entièrement automatisé intégrant les dernières technologies de sécurité

Quai en eau profonde nouvellement construit utilisant des bras de déchargement et de chargement marins à la pointe de la technologie

Réservoirs actuels : 2 réservoirs de 15 000 tonnes pour le stockage réfrigéré de l'ammoniac

Capacité actuelle : 30 000 tonnes métriques au total

Nombre de réservoirs de stockage pressurisés de type « bullet tanks » : 5

Capacité totale des réservoirs de stockage de type « bullet tanks » : 14 285 barils

À propos de Royal Vopak

Royal Vopak est la première société indépendante de stockage en réservoirs au monde. Nous stockons avec soin les produits vitaux. Forts de plus de 400 ans d'histoire et axés sur la durabilité, nous assurons un stockage et une manipulation sûrs, propres et efficaces des produits liquides et des gaz en vrac pour nos clients. Ce faisant, nous permettons la livraison de produits essentiels à notre économie et à notre vie quotidienne, produits qui peuvent aller des produits chimiques, en passant par les huiles, les gaz et le GNL, les biocarburants et les huiles végétales. Nous sommes déterminés à développer des solutions d'infrastructure clés pour les systèmes énergétiques changeants du monde, tout en investissant simultanément dans la numérisation et l'innovation. Vopak est cotée sur Euronext Amsterdam et a son siège à Rotterdam, aux Pays-Bas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur vopak.com.

À propos de Moda Midstream, LLC

Moda Midstream, LLC développe une infrastructure avancée et sophistiquée pour le stockage et la manipulation de produits liquides essentiels à notre économie et à nos modes de vie. Moda aide ses clients à augmenter l'efficacité et à protéger l'intégrité de leurs chaînes d'approvisionnement. La mission de Moda est d'être le fournisseur privilégié en matière de logistique et de terminaux en fournissant des solutions sûres, fiables et durables. Moda est soutenue par EnCap Flatrock Midstream. En octobre 2021, Moda a conclu la vente de son Moda Ingleside Energy Center (MIEC) à Enbridge. Désormais connu sous le nom d'Enbridge Ingleside Energy Center, le MIEC est le plus grand terminal d'exportation de pétrole brut des États-Unis. Retrouvez-nous sur www.modamidstream.com.

À propos d'EnCap Flatrock Midstream

EnCap Flatrock Midstream fournit un capital de croissance à valeur ajoutée à des équipes de gestion éprouvées travaillant sur des opportunités d'infrastructure intermédiaire en Amérique du Nord. La société a été formée en 2008 à la suite d'un partenariat entre EnCap Investments L.P. et Flatrock Energy Advisors, LLC. Basée à San Antonio avec des bureaux à Oklahoma City et à Houston, la société gère les engagements d'investissement d'un large groupe d'investisseurs institutionnels pour un montant de près de 9 milliards USD. EnCap Flatrock Midstream prend actuellement des engagements auprès des nouvelles équipes de gestion de l'EFM Fund IV, un fonds de 3,25 milliards USD. Pour en savoir plus, consultez www.efmidstream.com.

