VENTE D'ACTIONS PAR DES INITIÉS DE DOLLARAMA





MONTRÉAL, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que deux initiés, soit Investissements GRI inc., une société privée contrôlée par la famille Rossy, et La Fondation Rossy, ont convenu de vendre respectivement 550 000 et 1 400 000 actions ordinaires de Dollarama par voie de blocs cédés à une institution financière, pour un total de 1 950 000 actions ordinaires de Dollarama. De plus, Neil Rossy, le président et chef de la direction de Dollarama, fera don de 340 000 actions à La Fondation Rossy.

À la suite de ces ventes et de ce don, La Fondation Rossy détiendra 6 067 657 actions ordinaires de Dollarama, Investissements GRI inc. détiendra 3 096 245 actions ordinaires, et Neil Rossy détiendra personnellement 1 973 183 actions ordinaires (en plus de détenir 444 000 options d'achat d'actions dont les droits sont acquis et exerçables), représentant un total de 11 137 085 actions ordinaires ou approximativement 3,7 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société.

Le produit de la vente d'actions par la Fondation Rossy servira à financer les engagements existants envers divers organismes caritatifs. La décision de GRI Investissements inc. de vendre une portion de sa participation dans le capital-actions de Dollarama a été prise aux fins de diversification financière. La clôture des opérations est prévue vers le 16 décembre 2021.

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 397 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com . Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 4,00 $.

Dollarama détient également une participation de 50,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino-américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 4,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) dans ses magasins situés au Salvador, au Guatemala, en Colombie et au Pérou grâce à ses 312 magasins tous bien situés.

À propos de La Fondation Rossy

Établie en 2004, La Fondation Rossy est un organisme privé montréalais. La fondation a pour mission de contribuer à la société civile et d'améliorer la vie des Canadiennes et des Canadiens, particulièrement en ce qui concerne l'engagement citoyen, l'éducation et les arts, la santé mentale, ainsi que les soins aux personnes atteintes du cancer. Résolue à soutenir le dynamisme de Montréal, La Fondation Rossy se consacre en outre au financement d'organismes caritatifs qui oeuvrent dans ses domaines de prédilection au Canada et à l'étranger.

