Mise à jour économique fédérale : la Chambre salue le soutien ciblé du gouvernement aux secteurs les plus affectés par la pandémie





MONTRÉAL, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement la mise à jour sur la situation économique du Canada présentée aujourd'hui par la vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland.

« L'économie du Québec et de la métropole continue d'être très robuste. Toutefois, les inquiétudes suscitées par le variant Omicron ont amené le ministre Christian Dubé à suspendre le retour des travailleurs en présentiel. La situation sanitaire actuelle va retarder la relance dans les secteurs les plus touchés. Le gouvernement du Canada lance les bons signaux dans sa mise à jour économique en prolongeant l'aide aux secteurs en difficulté jusqu'en mars », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Outre l'impact du variant Omicron, l'autre source d'inquiétude des entreprises est la pression inflationniste due aux perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et à une certaine inflation salariale. À cet égard, le gouvernement doit être très attentif à son niveau de dépenses au cours des prochains mois. Il faudra éviter d'avoir des politiques fiscales et monétaires simultanément expansionnistes », a poursuivi Michel Leblanc.

« Parmi les mesures annoncées par la ministre Freeland, la Chambre tient à saluer l'allocation de 85 millions de dollars afin d'accélérer le traitement des demandes d'immigration et de résoudre les délais pour celles qui se trouvent présentement dans l'inventaire. Lorsque nous serons sortis de la pandémie et que nous aurons maîtrisé l'inflation, le défi de la main-d'oeuvre demeurera le principal frein à la croissance de nos entreprises. L'engagement du gouvernement du Canada pour favoriser l'attraction de talents internationaux est donc primordial », a expliqué Michel Leblanc.

« Cet énoncé budgétaire est rassurant. La Chambre salue les prévisions présentées aujourd'hui par le gouvernement qui indiquent un retour à l'équilibre budgétaire plus rapide que ce qui était anticipé », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

