Christianne Cyrenne nommée à la direction de l'arrondissement de LaSalle

LASALLE, QC, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Lors de leur séance du lundi 13 décembre, la mairesse Nancy Blanchet et les membres du conseil d'arrondissement de LaSalle ont procédé à la nomination d'une nouvelle directrice d'arrondissement, Mme Christianne Cyrenne. Elle entrera en fonction le 8 janvier 2022, assurant la relève du directeur d'arrondissement actuel, M. Benoit Gauthier, dont le départ à la retraite est prévu au terme d'une période de transition de quelques semaines.

Titulaire d'une maîtrise en management municipal de l'École nationale d'administration publique (ENAP) en 2015, Mme Christianne Cyrenne compte 26 ans d'expérience dans le domaine municipal, dont 19 à l'arrondissement de LaSalle. Depuis son arrivée au sein de la direction des Travaux publics, en novembre 2002, elle a été successivement chef de section, puis chef de division de la signalisation et du soutien technique. En janvier 2017, Mme Cyrenne a été nommée directrice des Travaux publics. À ce titre, elle pilote depuis bientôt 5 ans cette direction stratégique, qui représente plus de la moitié des effectifs et du budget de fonctionnement de l'arrondissement.

La mairesse Nancy Blanchet tient à souligner qu'au terme du processus mené afin de trouver un successeur au directeur d'arrondissement actuel, la candidature de Mme Christianne Cyrenne s'est clairement démarquée. Mme Cyrenne a une connaissance approfondie du territoire de LaSalle et de tous les grands projets d'infrastructures en cours, mais elle est surtout imprégnée de la culture et des valeurs qui ont toujours permis à l'Administration laSalloise de se distinguer. De plus, elle connaît parfaitement les attentes élevées des citoyens de LaSalle en matière de services de proximité. « Bien que notre choix se soit porté sur la candidature de Mme Cyrenne pour ses qualités de gestionnaire, son profil, sa vision du service public et sa grande expérience, mes collègues du conseil et moi sommes particulièrement fiers de confier la direction de LaSalle à une femme, pour la première fois en 110 ans d'histoire », a précisé Mme Blanchet.

La période de transition entre l'arrivée de la nouvelle directrice d'arrondissement Christianne Cyrenne, début janvier 2022, et le départ de son prédécesseur Benoit Gauthier, permettra la transmission efficace des dossiers stratégiques, mais également de mener un processus de comblement du poste de directeur ou directrice des Travaux publics.

