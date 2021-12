Avis aux médias - La ministre Bibeau et la Fédération canadienne de l'agriculture tiendront une conférence de presse sur Hay West 2021





OTTAWA, ON, le 14 déc. 2021 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et Mary Robinson, présidente de la Fédération canadienne de l'agriculture, annonceront des investissements dans Hay West 2021, pour soutenir les agriculteurs des Prairies touchés par la sécheresse.

Date

Le 15 décembre 2021

Heure

13 h (HAE)

Lieu

Salle 200, édifice Sir-John-A.-Macdonald

144, rue Wellington, Ottawa

Participation sur place

Les participants sur place devront montrer une preuve de vaccination à l'entrée de l'édifice Sir-John-A.-Macdonald.





Participation par téléconférence

Numéro sans frais (Canada/É.-U.) : 1-866-805-7923

Numéro de téléphone local : 613-960-7518

Code des participants : 2423327#

Nota : Pour assurer une qualité optimale du son, nous encourageons les journalistes à utiliser un microphone (casque-micro/casque d'écoute) ou, si possible, une ligne terrestre, et à ne pas utiliser le mode haut-parleur pendant qu'ils attendent de poser une question.

