euNetworks étend son réseau longue distance à Varsovie et Bratislava et offre trois routes vers la Pologne pour satisfaire la demande de bande passante





euNetworks Group Limited («euNetworks»), la Société d'infrastructures de bande passante d'Europe occidentale, a annoncé ce jour l'extension de son réseau longue distance vers la Pologne, qui bénéficie désormais de trois nouvelles routes vers Varsovie. Ces itinéraires représentent environ 2 977 km de fibre nouvellement activée reliant directement Varsovie à Berlin et Hambourg. La troisième route, qui passe par Brno, assure le trafic vers Prague, Bratislava et Vienne. Cette extension, dont l'installation a duré 9 mois, répond à la demande des clients de euNetworks dans la région de disposer d'une diversité améliorée. Désormais en service, le système transporte sur chaque route un trafic client de plusieurs térabits qui devrait augmenter rapidement.

Ces nouvelles routes longue distance ont été conçues pour offrir au marché une topologie triverse unique en son genre. Chaque itinéraire aboutit dans un centre de données distinct à Varsovie, avec une possibilité d'extension supplémentaire à mesure que de nouveaux centres de données entrent en service dans la région. La route nord, longue de 924 km et unique sur le marché, relie Berlin à Hambourg. Son double itinéraire permet également aux clients de contourner Berlin si nécessaire. Longue de 845 km, la route médiane relie le centre de données berlinois d'euNetworks à Varsovie. Quant à l'itinéraire sud (1 178 km), c'est le chemin le plus court du marché entre Vienne et Varsovie et il permet à Bratislava en Slovaquie de devenir un nouveau point de présence euNetworks en cours de route.

Ces routes se connectent aux principaux centres de données et hubs de centres de données de Varsovie. Cet investissement répond aux besoins des clients de euNetworks en bande passante, ainsi qu'en liens doublés et triplés (diversité et triversité) vers le reste de l'Europe. Le réseau longue distance de euNetworks traverse désormais 17 pays et relie 53 villes. Combiné aux vastes réseaux urbains de euNetworks dans 17 villes, il permet une connectivité de tout centre de données à n'importe quel autre centre de données entre ces réseaux urbains, via la fibre que ceux-ci détiennent et exploitent.

Cette expansion vers l'est fait suite au déploiement d'infrastructures critiques supplémentaires reliant le Royaume-Uni et les Pays-Bas, grâce à la dernière Super Autoroute et au câble sous-marin Scylla mis en service en septembre 2021.

«Varsovie est une région passionnante car les centres de données y sont en plein développement. Et c'est un marché important où la bande passante connaît une forte croissance, a déclaré Paula Cogan, présidente de euNetworks. Le cloud y est en plein essor et la position géographique centrale de la région en Europe en fait un hub de connectivité essentiel pour les hyperscalers et les fournisseurs de services cloud. Nous continuons à développer notre réseau pour répondre aux besoins en bande passante de nos clients à travers l'Europe. Notre expansion en Pologne nous permet de continuer à offrir à nos clients une expérience de connectivité de centre de données sans faille et de bout en bout sur notre réseau, avec la haute qualité de service et de support à laquelle ils sont habitués.»

Les produits et solutions de longueurs d'onde 100g et 400G, Ethernet 1G et 10G, Cloud Connect et Multi Service Port de euNetworks sont désormais disponibles à Varsovie, et la Société prévoit d'offrir une connexion directe supplémentaire à d'autres centres de données dans la région et à Varsovie pour répondre aux futurs besoins de ses clients.

euNetworks construit et investit dans ses réseaux fibrés urbains et longue distance pour relier les principaux centres de données et hubs de centres de données à travers l'Europe. La Société construit des super autoroutes longue distance essentielles pour satisfaire les futurs besoins de l'Europe en bande passante internationale. Elle utilise sur ces routes des fibres à faible perte pour offrir à ses clients une solution longue distance à faible coût par bit.

À propos d'euNetworks

euNetworks est une société d'infrastructures de bande passante qui possède et exploite 17 réseaux urbains fibrés, connectés à une dorsale interurbaine à haute capacité couvrant 53 villes dans 17 pays d'Europe. La Société, qui connecte directement à ce jour plus de 465 centres de données, est leader sur le marché de la connectivité dans ce domaine. euNetworks, qui est également un des principaux fournisseurs de connectivité nuagique, gère un portefeuille ciblé de services urbains et longue distance, notamment des services de fibre optique noire, de longueurs d'onde et d'Ethernet. Généralistes, acteurs financiers, créateurs de contenu, médias, opérateurs mobiles, centres de données et entreprises bénéficient du portefeuille unique d'actifs d'euNetworks en fibre et canaux conçus pour répondre à leurs besoins en large bande passante. Pour plus d'informations, visitez le site: eunetworks.com.

