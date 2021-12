MELODY MCKIVER PUBLIE LA TRAME SONORE OFFICIELLE DU FILM PRIMÉ RETURNING HOME





OTTAWA, ON, le 14 déc. 2021 /CNW/ - Le nouvel album de l'artiste anishinaabe Melody McKiver, intitulé Returning Home, sera publié le 15 décembre en reconnaissance du sixième anniversaire de la publication du dernier rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Composée pour alto seul et électronique pour le documentaire primé Returning Home, la trame sonore officielle explore les thèmes en tandem du traumatisme des terres et des eaux ainsi que les répercussions persistantes des pensionnats autochtones. Malgré le chagrin, la musique est liée par un courant d'amour et d'espoir pour la terre, et par les voyages de guérison interconnectés des communautés autochtones et de leurs relations avec les poissons.

Returning Home, le premier film de Canadian Geographic Films et du réalisateur secwépemc Sean Stiller, entrelace l'histoire des pensionnats autochtones du Canada et la situation critique du saumon sauvage du Pacifique. Le film a été primé dans trois festivals de films internationaux de l'ouest du Canada (Calgary, Edmonton et Vancouver), remportant le prix du meilleur documentaire canadien décerné par trois jurys distincts.

Le documentaire poétique de Stiller suit Phyllis Jack-Webstad, créatrice de la Journée du chandail orange, dans sa tournée nationale des écoles tandis que sa famille tente de guérir des répercussions multigénérationnelles de son séjour au pensionnat autochtone St. Joseph's Mission, en territoire secwépemc. Dans un récit où les histoires s'entremêlent, en pleine pandémie mondiale et à un moment où la migration des saumons est à son plus faible niveau de l'histoire canadienne, Returning Home montre comment un moratoire fédéral de plusieurs années sur la pêche a mis à mal la structure même des communautés secwépemcs et des traditions vieilles de plusieurs siècles avec le saumon sauvage du Pacifique.

L'héritage des pensionnats autochtones du Canada et la décimation du saumon sauvage du Pacifique proviennent d'une histoire commune : un monde où les relations sont rompues au profit du pouvoir, où nous devenons détachés les uns des autres et des toiles complexes de l'indépendance qui soutiennent la création. Au sein de ces deux systèmes, ni les humains ni les animaux ne sont sacrés. Dans la vision du monde de la Première Nation des Secwépemcs, nous sommes tous liés.

Melody McKiver a enregistré la trame sonore sur place à Sioux Lookout (Ontario), laquelle a ensuite été mastérisée dans le studio de Grey Market Mastering, à Montréal (Québec). Le travail musical du studio d'enregistrement intègre l'électronique à la musique classique occidentale afin de créer un nouveau genre de compositions anishinaabes. Tous les profits tirés de la trame sonore officielle de Returning Home seront versés à l'aide mutuelle pour les survivants des pensionnats autochtones de la Première Nation de Lac Seul, qui est la communauté matrilinéaire de Melody McKiver. L'album est disponible en prévente dès maintenant sur la plateforme Bandcamp et peut être pré-enregistré sur Spotify .

À propos de Melody McKiver

Le premier album EP de Melody McKiver, Reckoning, a été mis en nomination pour un prix de musique autochtone, et l'artiste participe de façon récurrente aux rassemblements de musique classique autochtone (Indigenous Classical Music Gatherings) du Centre des arts de Banff. Melody McKiver a reçu le prix Robert-Flemming 2020, lequel est attribué par le Conseil des arts du Canada à un jeune compositeur canadien doté d'un talent exceptionnel. L'altiste a souvent joué dans l'Île de la Tortue et a également joué au Centre national des Arts, au Festival Luminato, au Western Front de Vancouver ainsi qu'au Festival international du film de Toronto. Melody McKiver a partagé la scène avec les récipiendaires du prix de musique Polaris Lido Pimienta, Tanya Tagaq et Jeremy Dutcher. L'artiste a également joué avec la cinéaste et musicienne renommée Alanis Obomsawin. Melody McKiver enseigne la composition musicale à l'école de musique de l'Université de Brandon. Parmi ses prochains projets figurent des commandes de compositions pour le quatuor TorQ Percussion et le duo Airs, ainsi que pour Megumi Masaki. L'altiste publiera également un nouvel album solo complet en 2022, qui comprendra une contribution de Jeremy Dutcher et de l'aînée anishinaabe Josephine King. Pour en savoir plus sur Melody McKiver, consultez le site www.melodymckiver.com.

Canadian Geographic Films

Depuis près d'un siècle, Canadian Geographic s'efforce de faire mieux connaître le Canada à ses habitants et aux personnes de partout dans le monde, principalement par l'intermédiaire de son magazine primé. À une époque où notre pays vit de profonds bouleversements liés à sa population, au climat, à l'environnement, à l'économie et à la culture, Canadian Geographic Films pilote un virage numérique ayant pour but d'améliorer la compréhension de la géographie canadienne - c'est-à-dire la diversité d'humains et de territoires qui la composent - et des changements qui ont des répercussions sur les gens et l'environnement. Returning Home, premier long métrage documentaire de Canadian Geographic Films, en est un brillant exemple. La maison de production travaille actuellement sur plusieurs autres projets, y compris des documentaires et des séries télévisées devant sortir en 2022.

