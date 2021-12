Lineage Logistics étend l'empreinte de ses installations centrées sur le Port de Savannah, en Géorgie





Lineage Logistics, LLC (« Lineage » ou la « Société »), le plus grand et le plus innovant des fournisseurs mondiaux en termes de SIIC industrielle à température contrôlée et de solutions logistiques, a annoncé aujourd'hui l'expansion stratégique de son réseau d'installations à proximité du grand port de Savannah, en Géorgie.

« C'est un plaisir de voir Lineage Logistics continuer à investir en Géorgie », a déclaré le gouverneur de l'État de Géorgie Brian P. Kemp. « Les Géorgiens qui travaillent dur et nos programmes de formation de premier ordre comme Georgia Quick Start continuent de donner aux entreprises la confiance dont elles ont besoin pour se développer, en leur démontrant que la main-d'oeuvre géorgienne est non seulement qualifiée, mais à la hauteur de la tâche. »

« Savannah est le port à la croissance la plus rapide et le plus grand terminal à conteneurs d'Amérique du Nord. Les nouvelles installations de Lineage dans cet emplacement à forte demande fourniront une capacité supplémentaire et des services à valeur ajoutée sur un marché d'une importance critique pour nos clients », a déclaré Greg Lehmkuhl, président et chef de la direction de Lineage. « Nous recherchons constamment des moyens de maximiser et de rationaliser davantage l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de Lineage, et ce développement significatif à Savannah offrira aux clients un accès accru à des opportunités de distribution plus rapides et plus fiables sur les marchés de la région du Sud-Est. »

Aujourd'hui, Lineage a annoncé son intention d'entamer la construction d'un centre de nouvelle génération près du port de Savannah pour gérer les produits frais et les importations de denrées périssables. La Société va investir 62 millions USD dans le nouveau bâtiment qui, une fois terminé, permettra la création de 65 nouveaux emplois à Port Wentworth, dans le comté de Chatham, en plus des près de 100 emplois nécessaires à la construction du projet. Fonctionnant comme un centre de transbordement, dans lequel le produit entre d'un côté du bâtiment et sort de l'autre côté par camion le même jour, l'installation fournira également des services de fumigation, d'emballage et d'autres services à valeur ajoutée permettant aux clients de déplacer efficacement les produits frais vers les marchés de la région du Sud-Est. La construction devrait être achevée d'ici la fin 2022.

En outre, Lineage a annoncé le démarrage de la phase I de son entrepôt à température contrôlée sur Tremont Road, à côté du port de Savannah. Gérant des produits importés et exportés comme la volaille, l'installation dispose d'un congélateur à air pulsé de 19 000 pieds carrés, d'une salle de mise en boîte et de capacités de courtage en douane qui assure un traitement rationalisé à l'entrée et à la sortie du port. Une fois pleinement opérationnelle, l'installation emploiera jusqu'à 100 résidents de Géorgie.

« Nous sommes ravis de l'investissement important de Lineage qui va nous permettre de renforcer notre infrastructure portuaire », a déclaré Cliff Pyron, directeur commercial de la Georgia Port Authority. « Les capacités supplémentaires visant à soutenir notre croissance seront un avantage pour la communauté portuaire dans son ensemble. »

« Félicitations à Lineage Logistics, chef de file international de l'industrie de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, pour ses deux expansions de sites à Savannah. Leur utilisation de technologies innovantes, la main-d'oeuvre exceptionnelle de Savannah et son partenariat avec la Georgia Ports Authority ont conduit à des succès antérieurs et ont jeté les bases de leur croissance future à Savannah », a confié pour sa part Trip Tollison, président et chef de la direction de la Savannah Economic Development Authority.

Les deux installations récemment annoncées étendront la présence de Lineage sur le marché, avec une capacité totale qui dépassera les 500 000 pieds carrés. Au total, le réseau de la société comprendra quatre installations à Savannah et douze installations dans l'État de Géorgie.

À propos de Lineage Logistics

Lineage Logistics est la plus grande SIIC industrielle à température contrôlée et le plus grand fournisseur de solutions logistiques au monde. Elle possède un réseau mondial de plus de 400 installations situées stratégiquement, pour une capacité totalisant plus de 2 milliards de pieds cubes, couvrant 19 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les compétences d'experts à la pointe de l'industrie, et les solutions logistiques de bout en bout de Lineage, son réseau immobilier sans équivalent, ainsi que le développement et le déploiement de sa technologie innovante permettent d'accroître l'efficacité de la distribution, de faire progresser le développement durable, de réduire les pertes de la chaîne d'approvisionnement et, plus important encore, en tant que Partenaire visionnaire de Feeding America, d'aider à nourrir la planète. En reconnaissance des innovations de premier plan et des initiatives de développement durable de la société, Lineage figure au 17e rang de la liste CNBC Disruptor 50 de 2021, après s'être classée n° 1 des sociétés spécialisées en sciences des données, et 23e au classement général de la liste 2019 des Sociétés les plus innovantes au monde (The World's Most Innovative Companies) de Fast Company, en plus d'avoir été incluse sur la liste Changer le monde (Change The World) de Fortune, en 2020. (www.lineagelogistics.com)

