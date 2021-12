i2c s'associe à Ooredoo pour lancer plusieurs initiatives de paiement axées sur le numérique au Qatar





i2c Inc., fournisseur de premier plan dans le domaine des technologies bancaires et solutions de paiement numérique, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Ooredoo, leader mondial du secteur des télécommunications. En tirant parti de la technologie de paiements agiles d'i2c, Ooredoo lancera plusieurs solutions de paiement modernes destinées à ses utilisateurs au Qatar, notamment de toutes nouvelles cartes pré-payées et portefeuilles mobiles axés sur le numérique.

Grâce à ce partenariat, i2c permettra à Ooredoo d'émettre des cartes Visa pré-payées physiques et numériques, en offrant aux utilisateurs la possibilité d'accéder aux paiements sans contact ainsi qu'aux paiements par code QR dans les points de vente, parmi d'autres fonctionnalités de paiement sans contact.

« Notre mission consiste à enrichir la vie de nos clients en fournissant une connectivité fluide ainsi que des expériences numériques améliorées », a déclaré le Cheikh Mohammed bin Abdulla Al Thani, PDG d'Ooredoo. « Nous sommes fiers de pouvoir nous associer avec i2c pour poursuivre cette ambition, et accéder à leur expertise accrue dans le domaine des paiements à l'échelle internationale, à l'heure où nous créons des expériences de paiement de nouvelle génération au Qatar. »

« À l'heure où l'entreprise s'efforce de développer les possibilités de paiement dans le pays, nous sommes ravis d'apporter notre concours aux initiatives de paiement axées sur le numérique d'Ooredoo au Qatar », a déclaré Amir Wain, fondateur et PDG d'i2c. « Notre plate-forme à code unique a été conçue pour éliminer les frictions dans les paiements quotidiens, grâce à des délais de commercialisation plus rapides ainsi qu'à une fiabilité sans précédent, et nous sommes heureux de proposer ces éléments dans le cadre de notre partenariat avec Ooredoo. »

À propos d'i2c Inc.

i2c est un fournisseur mondial de solutions de paiement et de services bancaires hautement configurables. Grâce à la technologie exclusive « d'assemblage de blocs » d'i2c, les clients peuvent facilement créer et gérer un ensemble complet de solutions de crédit, de débit, de pré-paiement, de prêt et autres, et ce, rapidement et à moindre coût. i2c offre une flexibilité, une agilité, une sécurité et une fiabilité inégalées à partir d'une seule et même plate-forme en tant que service (Platform as a service, PaaS) d'envergure mondiale. Fondée en 2001 et basée dans la Silicon Valley, la technologie de nouvelle génération d'i2c prend en charge des millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires, et ce à travers l'ensemble des fuseaux horaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.i2cinc.com, et suivez-nous sur @i2cinc.

À propos d'Ooredoo

Ooredoo est une société de communications internationale opérant au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-est. Au service de consommateurs et entreprises de 10 pays, Ooredoo délivre des expériences de premier plan en matière de données, grâce à un large éventail de contenus et de services via ses réseaux fixes et mobiles modernes axés sur les données. Ooredoo a enregistré un chiffre d'affaires de 29 milliards QAR au 31 décembre 2020. Ses actions sont cotées à la Bourse du Qatar (Qatar Stock Exchange, QSE) et auprès de la Bourse des valeurs d'Abu Dhabi (Abu Dhabi Securities Exchange, A.D.X.).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 15:30 et diffusé par :