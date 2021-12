Ookla acquiert RootMetrics





Ookla®, la célèbre société de l'intelligence des réseaux, à l'origine de Speedtest® et de Downdetector®, a racheté RootMetrics®, un pionnier du secteur en matière de tests et d'analyse de lecteur réseau. Ensemble, les deux sociétés combineront les données de crowdsourcing de première partie, conformes aux normes de l'industrie, et issues de Speedtest, avec la collecte scientifiquement contrôlée des données de test de conduite et de marche, de RootMetrics, le tout au profit des opérateurs mobiles qui construisent les réseaux et des consommateurs qui en dépendent.

Doug Suttles, directeur général et cofondateur d'Ookla, a déclaré : « Ookla et RootMetrics rendent pleinement possible le trio d'évaluation des réseaux, composé des mesures de la foule, des tests contrôlés et de la perception des consommateurs, et ce, dans le cadre d'un modèle commercial durable qui devrait prospérer grâce à la révolution de la confidentialité. »

Les opérateurs mobiles, les fournisseurs d'infrastructure de réseau, et les gouvernements pourront exploiter conjointement les analyses de performances de réseau, les produits logiciels, les capacités de test, et les méthodologies de science des données, d'Ookla et de RootMetrics, pour mieux comprendre, commercialiser, déployer et optimiser leurs réseaux. Avec RootMetrics et la plateforme Windtm récemment acquise par Ookla, le portefeuille de solutions de couverture de réseau mobile et de mesure des performances en temps réel, d'Ookla s'étend désormais aux tests de conduite traditionnels, aux tests de marche en intérieur, et à la surveillance d'événements en direct.

« En rejoignant la famille d'Ookla, nous réalisons la vision que Doug et moi avons partagée lors de notre première rencontre il y a plusieurs années », a confié pour sa part Kevin Hasley, PDG de RootMetrics. « Grâce à notre expérience et notre expertise combinées, nous pouvons mieux aider nos clients à surmonter leurs défis, optimiser leurs réseaux, et créer des opportunités. Je suis particulièrement heureux de voir se dessiner notre avenir commun. »

En tant que société membre d'Ookla, RootMetrics restera au service de desservir ses clients avec la même capacité.

À propos d'Ookla®

Ookla® figure parmi les leaders mondiaux de l'intelligence des réseaux fixes et mobiles haut débit, des applications de test et des technologies connexes. Speedtest®, la principale plateforme de test de réseau, d'Ookla, collecte quotidiennement des centaines de millions de mesures sur les performances et la qualité des réseaux à travers le monde.

Les opérateurs, les entreprises et les agences gouvernementales s'appuient sur Ookla pour obtenir des informations immédiates et sans égal, sur l'état des réseaux et des services en ligne. Le portefeuille de solutions d'entreprise, d'Ookla comprend également Downdetector® qui fournit une analyse en temps réel, des conditions de statut et des pannes dans divers secteurs tels que les services réseau, la finance et les jeux.

Ookla fait partie de Ziff Davis (NASDAQ : ZD), une société de médias numériques et d'Internet, à orientation verticale et dont le portefeuille comprend des marques de premier plan dans les domaines de la technologie, du divertissement, du shopping, de la santé, de la cybersécurité et du martech. Le siège social d'Ookla est situé à Seattle, et la société compte également des bureaux dans le monde entier. Vous trouverez davantage d'informations sur le site www.ookla.com.

À propos de RootMetrics®

RootMetrics®, société de premier plan, spécialisée dans l'analyse des performances mobiles, génère des informations sur la façon dont les utilisateurs font l'expérience des réseaux dans les conditions du monde réel. Les tests sont effectués en fonction des endroits, des moments et de la manière dont les consommateurs utilisent le plus souvent leur smartphone. Les résultats sont rassemblés dans la série de Rapports RootScore® de l'entreprise, offrant ainsi aux consommateurs une vue complète des performances des réseaux, de l'échelle nationale à celle du quartier, tout en aidant les opérateurs à créer une meilleure expérience mobile pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rootmetrics.com.

