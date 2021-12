Organon finalise l'acquisition de Forendo Pharma





Organon (NYSE: OGN), une société internationale spécialisée dans la santé de la femme, annonce aujourd'hui la finalisation de son acquisition de Forendo Pharma, une société de développement médicamenteux de stade clinique axée sur les traitements novateurs dans la santé de la femme. Le candidat phare de Forendo, FOR-6219, est un inhibiteur oral de la 17?-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 1 (HSD17B1) expérimental et potentiellement pionnier qui entre en développement clinique de Phase 2 pour le traitement de l'endométriose. Le portefeuille de projets de Forendo comprend également un programme préclinique ciblant le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK).

FOR-6219 a le potentiel d'agir localement dans les tissus cibles sans avoir d'impact sur les niveaux hormonaux systémiques. Cette activité sélective potentielle justifie son évaluation en tant qu'option thérapeutique à long terme pour l'endométriose ? une lacune thérapeutique à l'heure actuelle.

"Malgré la prévalence élevée de l'endométriose, les options thérapeutiques actuelles ne prennent pas correctement en charge la douleur et les symptômes problématiques des femmes touchées par cette affection", déclare Dre Sandra Milligan, cheffe de la R&D, Organon. "Grâce à l'acquisition de Forendo, nous espérons stimuler l'innovation dans ce domaine thérapeutique et permettre de nouvelles options de traitement ? en accord avec notre objectif de construire un solide portefeuille de projets répondant à un large éventail de conditions touchant les femmes."

La contrepartie de l'opération comprend un paiement initial de 75 millions de dollars, la prise en charge d'environ 9 millions de dollars de la dette de Forendo, des paiements, une fois certaines étapes de développement et réglementaires atteintes, pouvant se monter à 270 millions de dollars et pour des étapes commerciales, des paiements pouvant se monter à 600 millions de dollars, le tout pouvant atteindre une contrepartie totale de 954 millions de dollars. Moelis & Company a agi en qualité de conseiller financier exclusif auprès de Forendo.

À propos d'Organon

Organon est une entreprise mondiale de soins de santé dérivée de Merck (NYSE: MRK), connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, qui est dédiée à l'amélioration de la santé de la femme tout au long de sa vie. Dans le domaine de la santé, Organon dispose d'un portefeuille de plus de 60 médicaments et produits appartenant à toute une gamme de domaines thérapeutiques. Grâce à son portefeuille de produits de santé génésique associé à l'élargissement de son activité de biosimilaires et à une franchise stable pour ses médicaments déjà créés, les produits d'Organon génèrent des flux de trésorerie importants qui permettront d'investir dans de futures perspectives de croissance dans le domaine de la santé des femmes. En outre, Organon recherche des opportunités de collaboration avec des innovateurs biopharmaceutiques qui cherchent à commercialiser leurs produits en s'appuyant sur sa taille et sa présence sur les marchés internationaux à croissance rapide.

Organon est présent dans le monde entier sur plus de 140 marchés, dispose de capacités commerciales de classe mondiale et emploie environ 9 000 personnes. Son siège social est situé à Jersey City, dans le New Jersey.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter http://www.organon.com et rejoignez-nous sur LinkedIn et Instagram.

Énoncés prospectifs d'Organon

À l'exception des informations historiques, ce communiqué de presse contient des "énoncés prospectifs" au sens des dispositions de la sphère de sécurité du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment, mais sans s'y limiter, des déclarations sur les attentes de la direction concernant l'acquisition de Forendo par Organon et la possibilité pour le FOR-6219 de devenir une option thérapeutique à long terme de l'endométriose. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'emploi de mots tels que "espère", "s'attend à", "potentiel, "a l'intention de", "anticipe", "prévoit", "pense", "cherche", "estime", "pourra" ou des mots ayant un sens similaire. Ces énoncés incluent des déclaration relatives à l'acquisition de Forendo et au potentiel d'innovation et aux futures options thérapeutiques. Ces déclarations sont fondées sur les croyances et les attentes actuelles de la direction d'Organon et sont soumises à des risques et des incertitudes significatifs. Si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si les risques ou les incertitudes se concrétisent, les résultats réels sont susceptibles de différer concrètement de ceux présentés dans les énoncés prospectifs.

Les risques et incertitudes comprennent notamment une incapacité à exécuter notre stratégie de développement commerciale ou à concrétiser les avantages de notre acquisition de Forendo ou de toute autre acquisition planifiée; les conditions générales de l'industrie et de la concurrence; les facteurs économiques généraux, notamment les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'impact de la pandémie actuelle de COVID-19 et l'émergence d'autres variants; l'impact de la réglementation de l'industrie pharmaceutique et de la législation sur les soins de santé aux États-Unis et dans le monde; les tendances mondiales orientées vers la maîtrise des coûts des soins de santé; les avancées technologiques; les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents; les défis inhérents au développement de nouveaux produits, notamment l'obtention de l'approbation réglementaire; la capacité d'Organon à prévoir avec précision ses résultats et performances financiers futurs; la capacité d'Organon à savoir prévoir avec précision les conditions futures du marché; les difficultés ou les retards de fabrication; l'instabilité financière de l'économie mondiale et du risque souverain; les difficultés à développer et maintenir des relations avec les contreparties commerciales; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets d'Organon et des autres protections pour les produits innovants; et les risques de litiges, notamment les litiges en matière de brevets, et/ou d'actions réglementaires.

Organon ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats sensiblement différents de ceux décrits dans les énoncés prospectifs peuvent être consultés dans les documents déposés par Organon auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), notamment sa déclaration d'enregistrement sur le formulaire 10, disponible sur le site de la SEC à l'adresse suivante (www.sec.gov).

À propos de Forendo

Forendo est un pionnier dans la conversion de la science de l'intracrinologie en des solutions thérapeutiques de premier plan. L'intracrinologie permet aux médecins d'aborder les maladies à un niveau de spécificité tissulaire sans précédent. Le principal composé clinique de Forendo pour l'endométriose est évalué pour son effet potentiel sur les lésions endométriosiques, un besoin non satisfait important. Le deuxième programme de l'entreprise cible le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), pour lequel il n'existe actuellement aucun traitement approuvé. Outre les programmes de santé de la femme, Forendo collabore de façon stratégique avec Novartis pour s'appuyer sur sa plateforme unique HSD17B concernant les maladies chroniques du foie. Forendo a son siège social en Finlande et est prise en charge par Novo Seeds, Karolinska Development, Innovestor, Novartis Venture Fund, M Ventures, Vesalius Biocapital III Partners et Sunstone Life Science Ventures. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site: www.forendo.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 14:40 et diffusé par :