Pandémie de la COVID-19 - Des tests de dépistage rapide distribués graduellement pour l'ensemble de la population





QUÉBEC, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce aujourd'hui, dans le cadre d'un point de presse, que dès la semaine du 20 décembre, des tests rapides gratuits seront distribués graduellement à toute la population dans près de 2 000 pharmacies à travers le Québec. Cette distribution sera faite en fonction des arrivages du gouvernement fédéral et s'étalera dans les semaines suivantes.

Tests rapides

Cette mesure s'inscrit dans le contexte de hausse du nombre de cas qui est observé depuis quelques jours et de l'apparition du nouveau variant Omicron, qui serait probablement plus contagieux que le Delta. Pour répondre aux besoins, le Québec a demandé de recevoir sa juste part des arrivages fédéraux, ce qui représente quelque 10 millions de tests rapides (autotests). Les pharmacies participantes pourront donc distribuer des tests rapides jusqu'à épuisement des stocks. Elles seront réapprovisionnées en continu dans les prochaines semaines en fonction des arrivages du fédéral.

Ainsi, chaque personne pourra se procurer cinq tests rapides gratuits par période de 30 jours, en fonction des arrivages du fédéral. L'objectif est d'offrir la possibilité aux foyers québécois de se doter de tests rapides pour la période des fêtes. Des tests seront également distribués dans les résidences privées pour aînés et les centres d'hébergement et de soins de longue durée pour les résidents symptomatiques. La distribution se fera gratuitement jusqu'au 31 mars prochain. Les personnes pourront les utiliser au besoin, notamment lorsqu'elles auront des symptômes et avant de participer à un rassemblement privé avec des personnes vulnérables. Elles devront rapidement aller se faire tester en centre de dépistage si le résultat est positif et faire tester également les autres membres de la famille.

Deux recommandations à l'approche du temps des fêtes

Afin de faire face à l'augmentation des cas et au nouveau variant à l'approche des fêtes, la Santé publique appelle la population à la vigilance et recommande deux nouvelles mesures. Premièrement, elle demande aux employeurs de favoriser le télétravail à compter de maintenant, et ce, jusqu'à nouvel ordre. La Santé publique recommande également d'étendre à toutes les résidences privées pour aînés le port du masque dans les aires communes.

Appel de candidatures pour la vaccination sur Je contribue

Soulignons également que, selon les projections, une augmentation des hospitalisations pourrait se produire sous peu. Une accélération de la vaccination est donc en cours, notamment auprès des personnes de 60 ans et plus, des travailleurs de la santé et des personnes ayant des maladies chroniques. Pour augmenter la capacité de vaccination, le ministère de la Santé et des Services sociaux prévoit remettre en place des centres de vaccination de masse. Il invite les personnes intéressées à donner un coup de main à s'inscrire sur Je contribue. Les candidatures seront traitées rapidement.

Citation :

« Avec l'arrivée du variant Omicron et la hausse des cas actuelle, il est nécessaire de prendre tous les moyens possibles pour éviter des éclosions dans le temps des fêtes. Parmi ces mesures, la distribution de tests rapides constitue un excellent moyen de contrôle, qui donnera à chaque citoyen une certaine autonomie dans la gestion du virus. Je rappelle qu'il faut être responsable et continuer de respecter les mesures de base, surveiller l'apparition des symptômes au sein des membres de sa famille et s'isoler si nécessaire. Les récents assouplissements annoncés sont maintenus, mais il faut absolument se prévaloir de tous les outils qui sont à notre disposition pour éviter le pire. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

En plus de ces tests rapides pour la population, il a été annoncé récemment que chaque élève se verra remettre, dans son sac d'école, une trousse qui comprend cinq tests rapides ainsi que le matériel et les instructions permettant de les réaliser. Ces tests sont destinés à la clientèle des écoles préscolaires et primaires. Des tests rapides sont également remis aux parents d'enfants âgés de plus d'un an, par leur service de garde. Ce sont donc près de six millions de tests qui ont été ou seront remis aux clientèles plus jeunes.

Rappelons qu'il est crucial de respecter les mesures mises en place au cours des derniers mois :

se laver les mains fréquemment et tousser dans son coude;

garder ses distances;

couvrir son visage;

aérer son domicile lors de rassemblements;

ne pas dépasser plus de 10 personnes dans un rassemblement privé jusqu'au 23 décembre;

utiliser le passeport vaccinal pour accéder à des lieux publics non essentiels.

Plusieurs outils d'information et de formation au sujet des tests rapides, de même que des renseignements sur la vaccination, sont disponibles sur Québec.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 14:34 et diffusé par :