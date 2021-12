EDB 14 booste PostgreSQL pour les applications vitales





EDB, société innovant dans l'open source et contributeur PostgreSQL® de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'EDB 14, sa plateforme PostgreSQL éminente, sera disponible immédiatement dans le monde entier. EDB® 14 propose des fonctionnalités essentielles pour les entreprises, notamment une extrême disponibilité et la réplication multi-maître, nécessaires à l'exécution des applications vitales d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de systèmes transactionnels haut débit pour les services financiers ou de systèmes analytiques géo-distribués pour le commerce de détail. D'autres améliorations apportées à la puissante technologie d'EDB de compatibilité avec la base de données Oracle permettent une migration encore plus fluide, un élément essentiel pour les organisations, de plus en plus nombreuses, qui passent au cloud.

« Postgres est la plateforme de bases de données qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Elle est adoptée rapidement par les développeurs et les entreprises », a déclaré Marc Linster, directeur technique d'EDB. « Avec EDB 14, nous avons fait progresser Postgres encore davantage afin de prendre en compte les charges de travail les plus exigeantes de nos clients et de les aider à réaliser leur migration plus rapidement, et cela à un moindre coût total de possession. Cette version encourage encore plus les entreprises à abandonner les bases de données traditionnelles pour passer à Postgres dès maintenant, et les incite à en tirer un meilleur parti si elles l'utilisent déjà. »

Points forts d'EDB 14

Disposant de la plus grande équipe d'ingénieurs PostgreSQL des éditeurs de logiciels, EDB continue de renforcer PostgreSQL pour aider les entreprises à en faire plus, plus vite. Les points forts de cette dernière version sont les suivants :

Une disponibilité extrême : Postgres-BDR®, composant de la version EDB 14, offre aux clients une disponibilité de 99,999 % lors de l'exécution de PostgreSQL grâce à une capacité innovante de réplication multi-maître, une fonctionnalité qu'aucune autre base de données PostgreSQL ne propose. La réplication multi-maître permet aux clients d'exploiter leurs bases de données PostgreSQL en mode « Always On » (connexion permanente), sans temps d'arrêt lors des mises à jour ou à niveau, un point essentiel pour que leurs bases de données fonctionnent de manière optimale en toute sécurité.

: Postgres-BDR®, composant de la version EDB 14, offre aux clients une disponibilité de 99,999 % lors de l'exécution de PostgreSQL grâce à une capacité innovante de réplication multi-maître, une fonctionnalité qu'aucune autre base de données PostgreSQL ne propose. La réplication multi-maître permet aux clients d'exploiter leurs bases de données PostgreSQL en mode « Always On » (connexion permanente), sans temps d'arrêt lors des mises à jour ou à niveau, un point essentiel pour que leurs bases de données fonctionnent de manière optimale en toute sécurité. Une meilleure compatibilité avec la base de données Oracle : EDB Postgres Advanced Server TM propose des fonctionnalités qui améliorent encore davantage la compatibilité avec la base de données Oracle. Cette capacité est essentielle pour les clients qui cherchent à faire migrer leurs applications ou leurs données d'Oracle vers PostgreSQL et à bénéficier de la facilité d'utilisation supérieure et des moindres coûts (coûts opérationnels et de licence) de cette dernière.

: EDB Postgres Advanced Server propose des fonctionnalités qui améliorent encore davantage la compatibilité avec la base de données Oracle. Cette capacité est essentielle pour les clients qui cherchent à faire migrer leurs applications ou leurs données d'Oracle vers PostgreSQL et à bénéficier de la facilité d'utilisation supérieure et des moindres coûts (coûts opérationnels et de licence) de cette dernière. Un DevOps amélioré pour PostgreSQL : Cloud Native PostgreSQL, un autre composant d'EDB 14, aide les utilisateurs de Kubernetes à tirer pleinement profit de PostgreSQL comme base de données de prédilection. Cette dernière version de Cloud Native PostgreSQL propose une mise en commun des connexions pour permettre aux opérations ayant recours à de nombreuses connexions simultanées de s'exécuter dans Kubernetes, prenant en charge des applications faisant face à des demandes plus élevées que jamais de la part des utilisateurs.

: Cloud Native PostgreSQL, un autre composant d'EDB 14, aide les utilisateurs de Kubernetes à tirer pleinement profit de PostgreSQL comme base de données de prédilection. Cette dernière version de Cloud Native PostgreSQL propose une mise en commun des connexions pour permettre aux opérations ayant recours à de nombreuses connexions simultanées de s'exécuter dans Kubernetes, prenant en charge des applications faisant face à des demandes plus élevées que jamais de la part des utilisateurs. Un déploiement flexible : les clients PostgreSQL peuvent déployer EDB 14 de n'importe quelle manière, y compris avec BigAnimal TM d'EDB, la première base de données PostgreSQL entièrement gérée dans le cloud compatible avec la technologie de base de données Oracle, ou choisir de gérer eux-mêmes leur base de données sur site.

: les clients PostgreSQL peuvent déployer EDB 14 de n'importe quelle manière, y compris avec BigAnimal d'EDB, la première base de données PostgreSQL entièrement gérée dans le cloud compatible avec la technologie de base de données Oracle, ou choisir de gérer eux-mêmes leur base de données sur site. Le choix des distributions PostgreSQL : la plateforme EDB 14 a été testée avec PostgreSQL 14 et EDB Postgres Advanced Server 14. Les clients peuvent donc choisir entre les outils et les distributions PostgreSQL, comme l'open source, EDB, ou une combinaison des deux.

Pour en savoir plus sur EDB 14, consultez le blog d'EDB. Pour plus de détails sur BigAnimal et pour vous inscrire à un essai gratuit, rendez-vous sur www.BigAnimal.com.

À propos d'EDB

PostgreSQL est devenue la base de données incontournable pour les entreprises qui cherchent à stimuler l'innovation et à accélérer leurs activités. Le logiciel d'entreprise d'EDB étend la base de données PostgreSQL, aidant ses clients à en tirer le meilleur parti, à la fois sur site et dans le cloud. Son assistance mondiale 24 h/24, 7 j/7, ses services professionnels et ses formations aident ses clients à contrôler les risques, à gérer leurs coûts et à évoluer efficacement. Avec 16 bureaux répartis dans le monde entier, EDB compte plus de 5?000 clients, et notamment des organisations de premier plan dans les services financiers, les médias et communications, les technologies de l'information et le secteur gouvernemental. Pour en savoir plus sur ce que PostgreSQL peut offrir aux individus, aux équipes et aux entreprises, rendez-vous sur le site EDBpostgres.com.

EnterpriseDB, EDB et Postgres Enterprise Manager sont des marques déposées d'EnterpriseDB Corporation. EDB Postgres est une marque de commerce d'EnterpriseDB Corporation.

Postgres, PostgreSQL et le logo Slonik sont des marques de commerce ou des marques déposées de la PostgreSQL Community Association of Canada ; elles sont utilisées avec sa permission.

Oracle, Java et MySQL sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales. Les autres noms peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 13:50 et diffusé par :