Nouvelle génération d'écoles - Début des travaux pour une nouvelle école secondaire à Terrebonne





TERREBONNE, QC, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec poursuit son objectif de prioriser l'éducation au Québec. C'est pourquoi le ministre de l'Économie et de l'Innovation, ministre responsable du Développement économique régional et député de Terrebonne, M. Pierre Fitzgibbon, au nom du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, est fier de lancer officiellement les travaux de construction de la nouvelle école secondaire à Terrebonne. Pour cette occasion, il est accompagné de la directrice générale du Centre de services scolaire des Affluents (CSSDA), Mme Isabelle Gélinas, ainsi que du maire de la Ville de Terrebonne, M. Mathieu Traversy.

Cet important projet, qui permettra d'accueillir jusqu'à 1 256 élèves pour la rentrée scolaire 2023, représente un investissement de près de 157 millions de dollars pour la construction du bâtiment et l'ensemble des équipements et mobiliers de l'établissement. À ce montant s'ajoute une contribution de 600 000 $ de la Ville de Terrebonne pour faire de cette école une zone de refuge en cas de sinistre. Le coût total du projet s'élève donc à plus de 164 millions de dollars. Précisons également que la ville a cédé au CSSDA le terrain d'une valeur de 2,7 millions de dollars où sera érigée la nouvelle école.

Les travaux seront réalisés selon la nouvelle vision gouvernementale en matière de construction, d'agrandissement et de rénovation d'écoles. Inscrite dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable, cette école nouvelle génération sera adaptée aux nouvelles méthodes d'enseignement. Les espaces communs favorisent la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves. Les nouvelles écoles arborent également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.

La nouvelle école sera située sur la future avenue Gabrielle-Roy, une nouvelle artère aménagée dans le secteur situé à l'angle des boulevards des Seigneurs et de la Pinière. Le bâtiment, construit selon la norme LEED Argent, sera muni de toits verts et occupera une superficie de près de 20 000 mètres carrés répartis sur quatre étages. L'ensemble de l'établissement sera chauffé et climatisé grâce à un système de géothermie à haute performance énergétique.

En plus des 43 classes ordinaires et multifonctionnelles, la nouvelle école abritera six locaux de sciences, huit locaux d'arts, deux gymnases doubles, une palestre, trois types de cafétérias, un café étudiant et un auditorium muni de gradins rétractables pouvant accueillir 400 personnes. Soulignons l'ajout de plusieurs espaces extérieurs, dont un terrain de soccer synthétique qui sera aménagé par la Ville de Terrebonne.

Citations :

« C'est avec plaisir que je participe à l'annonce de la construction d'une nouvelle école secondaire à Terrebonne. Les familles attendent cette très bonne nouvelle depuis un bon moment et je me réjouis de savoir que notre gouvernement offre aux élèves de ma région des environnements inspirants et stimulants. Bravo à tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin à ce beau projet de société! »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, ministre responsable du Développement économique régional et député de Terrebonne

« C'est une belle journée pour les familles de Terrebonne, qui voient leur ville se doter d'une nouvelle école secondaire moderne et stimulante. Cette dernière, en plus de répondre à un important besoin d'espace, offrira à des centaines de jeunes un environnement scolaire sécuritaire et adapté à leurs besoins. Cette école deviendra un lieu où les élèves auront accès à tout le confort nécessaire pour réaliser leurs rêves, s'épanouir et développer leur potentiel. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« La réalisation de ce projet représente une solution concrète pour pallier l'importante croissance démographique sur notre territoire. Je tiens à remercier nos partenaires et collaborateurs associés à ce projet d'envergure, qui offrira un environnement scolaire moderne et inspirant et qui répondra non seulement aux besoins de nos élèves et de notre personnel, mais aussi à ceux de l'ensemble de la communauté. »

Isabelle Gélinas, directrice générale du Centre de services scolaire des Affluents

« La Ville de Terrebonne est très heureuse d'avoir apporté sa contribution en cédant gracieusement le terrain sur lequel sera érigé l'établissement scolaire. Notre municipalité connaissant une importante croissance démographique, cette école secondaire répondra à un important besoin au sein de notre population. D'ailleurs, grâce à un partenariat, les infrastructures sportives et culturelles de cette école pourront être utilisées par la Ville afin de bonifier son offre de services aux citoyens. »

Mathieu Traversy, maire de Terrebonne

Faits saillants :

Ces investissements sont prévus au Plan québécois des infrastructures.

La construction de la nouvelle école de Terrebonne est réalisée par la Société québécoise des infrastructures (SQI), qui agit comme gestionnaire de cet important projet. Le CSSDA collaborera avec la SQI pour la réalisation de ce grand chantier et poursuivra ainsi les orientations de son Plan d'engagement vers la réussite (PEVR), notamment celle qui vise à assurer à ses élèves un milieu de vie sain et bienveillant ainsi que des infrastructures sécuritaires de qualité.

Le concept architectural est l'oeuvre de la firme Provencher Roy - BBBL architectes.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur la nouvelle vision gouvernementale pour une « nouvelle génération d'écoles », dévoilée à l'hiver 2020 par le premier ministre du Québec et le ministre de l'Éducation du Québec.

Facebook : https://www.facebook.com/quebeceducation

Twitter : https://twitter.com/EducationQC?lang=fr

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw?view_as=subscriber

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 13:45 et diffusé par :