Îles-de-la-Madeleine - Route 199, secteur de Pointe-aux-Loups - Les travaux de construction d'un enrochement sur la route 199 se terminent près d'un an plus tôt que prévu





RIMOUSKI, QC, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, sont heureux d'annoncer que les travaux de construction d'un enrochement sur la route 199, aux Îles-de-la-Madeleine, dans le secteur de Pointe-aux-Loups, sont maintenant terminés, soit 10 mois plus tôt que ce qui était prévu initialement.

Citations

« L'adaptation aux changements climatiques est au coeur de nos priorités, et nous travaillons à renforcer la résilience du réseau face aux aléas naturels. La réalisation de projets adaptés tels que celui du secteur de Pointe-aux-Loups permettra de préserver ce territoire, qui représente un joyau du Québec, tout en assurant sa sécurité. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les interventions réalisées sur la route 199, qui est l'unique lien routier desservant tout l'archipel, témoignent de la volonté de votre gouvernement d'agir efficacement afin de limiter les impacts de l'érosion et de la submersion côtières. Ce projet aura un effet concret sur les déplacements des Madeliniennes et Madelinots, et je ne peux que m'en réjouir. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

À la suite des fortes tempêtes de l'automne 2018 et de 2019, le Ministère a entrepris des travaux d'enrochement des berges et de rechargement au moyen de sable dans le secteur de Pointe-aux-Loups , aux Îles-de-la-Madeleine.

, aux Îles-de-la-Madeleine. D'autres travaux de protection étaient aussi nécessaires afin de stabiliser différents secteurs vulnérables et de renforcer les interventions réalisées.

Ainsi, des travaux d'enrochement ont débuté à Pointe-aux-Loup en juin 2021, avec pour objectif de se terminer à l'été 2022. Toutefois, grâce aux efforts déployés par l'entrepreneur, en collaboration avec le Ministère, la cadence a su être suffisamment élevée pour que ces travaux soient terminés beaucoup plus tôt que prévu. Seules l'installation des panneaux de signalisation et la plantation de végétation dunaire (de l'ammophile à ligule courte) devront être réalisées en mai 2022.

Rappelons que les travaux consistaient à :

excaver une clé d'enrochement, c'est-à-dire un empierrement sous le niveau de la plage servant de base pour soutenir la totalité de l'empierrement;



retirer et déplacer d'anciennes pierres non réutilisables;



mettre en place un empierrement composé de différentes couches de pierres de calibres variés;



construire des dunes artificielles sur une longueur approximative de 715 mètres.

La réalisation complète des travaux représente un investissement de 14 M$.

D'autres interventions de protection de la route 199, notamment dans les secteurs de La Martinique et de Pointe-aux-Loups , sont toujours en cours ou à venir. Il s'agit de zones particulièrement touchées par les tempêtes des dernières années.

Liens connexes

