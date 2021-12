Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - Un projet pour les milieux de vie dans l'Est de Montréal





MONTRÉAL, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est fière d'annoncer que le projet Stations programmatiques pour le REM de l'Est de l'Alliance pour l'Est de Montréal reçoit un soutien de 670 500 $ du gouvernement du Québec.

Ce projet a été retenu dans le cadre de l'appel à projets Des milieux de vie solidaires, inclusifs et sécuritaires dans l'Est de Montréal du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), lancé par le Secrétariat à la région métropolitaine. Il vise à concevoir et à mettre en oeuvre une vision intégrée pour les aménagements limitrophes des futures stations du REM de l'Est.

La ministre a fait cette annonce aujourd'hui à l'occasion d'une activité soulignant le troisième anniversaire de la Déclaration conjointe pour revitaliser l'Est de Montréal.

Citation :

« En soutenant ce projet, nous souhaitons propulser des idées concrètes, créatives et audacieuses qui seront porteuses de retombées pour nos milieux de vie dans l'Est. Il s'agit d'une initiative locale et structurante qui contribuera à donner une nouvelle impulsion à l'Est de Montréal. Le projet de l'Alliance pour l'Est est par ailleurs complémentaire à tout ce qui est mis en oeuvre dans le cadre de la Déclaration conjointe pour revitaliser l'Est de Montréal, notamment sur les plans de la mobilité et du développement économique. Les efforts et les moyens déployés témoignent de toute l'ambition que nous avons pour ce territoire au vaste potentiel de développement. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

L'aide financière est octroyée dans la foulée de l'appel à projets Des milieux de vie solidaires, inclusifs et sécuritaires dans l'Est de Montréal, lancé en juin dernier par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cet appel visait à soutenir des initiatives porteuses pour l'Est de Montréal.

lancé en juin dernier par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cet appel visait à soutenir des initiatives porteuses pour l'Est de Montréal. Un autre appel à projets est en cours, sous le thème Pour une communauté connectée. Le Secrétariat à la région métropolitaine souhaite soutenir des initiatives structurantes qui visent à connecter les différents acteurs de la métropole pour favoriser le vivre-ensemble, renforcer le sentiment de fierté, améliorer les milieux de vie et laisser place aux échanges interculturels et intergénérationnels sur le territoire du Grand Montréal. Les projets sont acceptés jusqu'au 15 mars 2022 et doivent débuter entre le 1er juin et le 31 décembre 2022.



Liens connexes :

Pour obtenir plus d'information sur les appels à projets, rendez-vous au https://www.mamh.gouv.qc.ca/secretariat-a-la-region-metropolitaine/aide-financiere/fonds-dinitiative-et-de-rayonnement-de-la-metropole.

Inscrivez-vous à l'infolettre du FIRM.

Visitez le Québec.ca pour en savoir plus sur la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal.

Suivez-nous dans les médias sociaux :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 13:30 et diffusé par :