Sezzle Canada s'associe à RUBINO pour offrir un financement en magasin sans intérêt

TORONTO, le 14 décembre 2021 /CNW/ - Sezzle Inc. (ASX: SZL ) (Sezzle ou Entreprise) // - Sezzle , la principale solution d'achat immédiat, de paiement différé axée sur la mission, annonce aujourd'hui son partenariat en magasin avec le détaillant de chaussures de marques, RUBINO pour offrir aux acheteurs un financement sans intérêt juste à temps pour la période des Fêtes.

RUBINO a choisi Sezzle comme son option préférée en magasin et en ligne « Achetez maintenant, payez plus tard » dans le but de répondre à la demande croissante d'un segment de plus en plus important de la population qui préfère payer plus tard sans encourir de dettes ou de frais portant intérêt. Les détaillants qui proposent Sezzle réalisent une augmentation du taux de conversion, de la taille du panier, de la satisfaction client et du taux de rachat. Avec un besoin croissant d'options de financement responsable en cette période de dépenses élevées, Sezzle a continué de gagner en popularité alors que des millions d'acheteurs optent pour la commodité de payer en quatre versements faciles, sur six semaines, sans intérêt.

En tant qu'entreprise familiale ayant plus de 30 points de vente au Québec, RUBINO est la meilleure option pour obtenir des chaussures de marque au meilleur rapport qualité-prix. RUBINO et Sezzle partagent une approche commerciale avec une attitude axée sur le consommateur.

« Nous sommes ravis d'accueillir RUBINO dans la famille grandissante de Sezzle Canada, qui a récemment dépassé les 3 000 marchands. Avec un dévouement partagé pour les acheteurs et une approche de la vente au détail centrée sur les objectifs, nos équipes ont déjà créé une relation solide qui servira bien nos acheteurs. Nous sommes impatients d'offrir aux utilisateurs de Sezzle au Canada une option en magasin pour un détaillant de chaussures de qualité bien connu, juste à temps pour la saison des achats des Fêtes », a commenté le directeur général de Sezzle Canada, Patrick Chan.

« Après un grand succès en partenariat avec Sezzle en ligne, la prochaine étape pour nous était d'offrir ce service à tous nos clients, quelle que soit leur préférence d'achat.

Sezzle est le partenaire idéal, nos clients adorent la commodité et la transparence du service. Nous avons donc décidé de l'offrir également en magasin et avons reçu d'excellents commentaires sur la facilité d'utilisation et l'efficacité du service », Phil Paounov, RUBINO, CTO.

À propos de RUBINO

RUBINO est une entreprise de détail familiale québécoise, offrant les meilleures marques, aux prix les plus bas, pour femmes, hommes et enfants.

RUBINO opère au Québec depuis plus de 35 ans. Maintenant, avec plus de 30 succursales dans la province, combinées à sa boutique en ligne, RUBINO est la meilleure option pour obtenir des chaussures de marque au meilleur rapport qualité-prix. Grâce à son authenticité, son côté humain et son approche sans prétention, RUBINO offre une expérience inclusive, conviviale et accueillante à tous ses clients, qu'ils soient en ligne ou en magasin.

À propos de Sezzle Inc.

Sezzle est une entreprise de technologie financière en croissance rapide qui a pour mission d'autonomiser financièrement la prochaine génération. La plateforme de paiement de Sezzle augmente le pouvoir d'achat de millions de consommateurs actifs en proposant des plans de versement sans intérêt dans les magasins en ligne et dans certains magasins. Lorsque les consommateurs postulent, l'approbation est instantanée et leurs cotes de crédit ne sont pas affectées, à moins que le consommateur ne choisisse d'opter pour une fonctionnalité de création de crédit, appelée Sezzle Up.

Cette augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs entraîne une augmentation des ventes et de la taille des paniers pour les plus de 44 000 marchands actifs qui proposent Sezzle.

