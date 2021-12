Une longue enquête mène à 66 accusations liées à la pêche au flétan en Nouvelle-Écosse





DARTMOUTH, NS, le 14 déc. 2021 /CNW/ - À la suite d'une enquête majeure de 24 mois menée dans la région de Sambro, en Nouvelle-Écosse, Pêches et Océans Canada a porté 66 accusations liées à la possession et à la vente illégales de flétan pêché.



Le 13 décembre, un total de 41 accusations ont été portées devant la Cour provinciale de Halifax pour des infractions à la Loi sur les pêches et au Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985. Cela s'ajoute à un total de 25 accusations qui ont été portées le 7 janvier 2021.

Au total, huit personnes et cinq entreprises ont été condamnées dans le cadre de cette enquête. Les personnes inculpées le 13 décembre doivent comparaître devant la Cour provinciale de Halifax le 19 janvier 2022.

En plus des accusations, un certain nombre de biens ont été saisis, notamment :un palangrier de 50 pieds et matériel de pêche connexe, deux véhicules. une remorque fermée de 28 pieds, une chargeuse compacte sur chenilles, 7 461 livres de flétan de l'Atlantique, d'une valeur approximative de 40 000 $, dont 17 de taille non réglementaire, 36 000 $ en espèces.

Pêches et Océans Canada (MPO) a pour mandat de protéger et de conserver les ressources de la mer et de poursuivre les contrevenants à la Loi sur les pêches. Le Ministère assure et encourage le respect de la Loi sur les pêches et des autres lois et règlements connexes, au moyen de patrouilles terrestres, aériennes et maritimes, et par l'intermédiaire d'activités de sensibilisation et d'éducation.

Le MPO s'est engagé à protéger et à préserver la santé et la productivité à long terme des ressources halieutiques du Canada, et à faire appliquer les règlements relatifs à la pêche, à l'achat, à la vente, et à la possession de poisson.



Faits en bref

La possession et la vente illégales de poisson nuisent à la gestion efficace des pêches canadiennes et menacent la durabilité des ressources halieutiques locales. Elle peut nuire aux perspectives économiques des collectivités côtières, des industries récréatives et commerciales, et peut diminuer les sources de nourriture traditionnelles des peuples autochtones.

Le flétan de l'Atlantique est devenu l'espèce la plus précieuse pour les titulaires de permis de pêche au poisson de fond en Nouvelle-Écosse au cours des dernières années, et représentait 54 % de la valeur de la pêche au poisson de fond dans la région des Maritimes en 2019.

Nous encourageons toute personne en possession de renseignements sur des soupçons de pêche, d'achat ou de vente illégaux à le signaler, en communiquant avec votre détachement local du MPO de Conservation et Protection, ou avec Échec au crime. Tous les renseignements fournis aux agents des pêches sont examinés et des mesures sont prises pour enquêter, le cas échéant.

