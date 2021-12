Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal - Chantal Rouleau et Valérie Plante soulignent tout le travail accompli pour renforcer l'attractivité de l'Est de Montréal





MONTRÉAL, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, ont souligné aujourd'hui le troisième anniversaire de la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal.

Dans le cadre d'un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, les deux élues ont dressé le bilan des nombreuses actions entreprises au cours des dernières années et des projets à venir pour le développement de ce secteur clé de Montréal.

Signée en décembre 2018, la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal se traduit par une démarche concertée dont l'objectif est de réaliser tout le potentiel de développement stratégique. En vertu de cette déclaration, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal se sont engagés à entreprendre un grand chantier de revitalisation du territoire en agissant sur la mobilité, le développement économique ainsi que l'amélioration des milieux de vie.

Citations :

« Depuis la signature de la Déclaration, nous avons multiplié les actions pour faire de l'Est un territoire à la hauteur de nos ambitions. Avec la décontamination des sols, l'arrivée du REM de l'Est et les investissements majeurs pour nos milieux de vie, nous n'avons pas ménagé nos efforts. Ce secteur est en voie de devenir un territoire attractif pour nos familles et nos entreprises. Je constate tous les jours à quel point sa relance se fait avec vigueur. Et c'est avec ces projets concrets que nous lui permettrons de jouer pleinement son rôle dans l'économie de la métropole et du Québec. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La mobilisation que nous vivons depuis la Déclaration conjointe pour revitaliser l'Est de Montréal, en 2018, est porteuse pour l'avenir. Notre vision commune ambitieuse, combinée aux occasions que présente le territoire, nous permet d'envisager la création de milieux de vie attrayants et de dizaines de milliers d'emplois. Notons que cette année, plusieurs projets de mobilité, menés en collaboration avec les parties prenantes, ont connu des avancées significatives. Plusieurs espaces verts ont aussi été protégés et des projets de logements sociaux et abordables ont été confirmés. La décontamination de plus d'un million de pieds carrés de terrains appartenant à la Ville sera complétée d'ici la fin de l'année 2022. Ensemble, nous ferons de l'Est la plaque tournante de la relance verte et inclusive de Montréal. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« La CCEM salue le leadership et les actions menées depuis ces trois dernières années par la ministre Chantal Rouleau et notre mairesse, Valérie Plante. La déclaration sur la revitalisation de l'Est de Montréal a lancé un signal fort sur tout le potentiel que représente notre territoire. À partir d'aujourd'hui, j'invite notre communauté, tous secteurs confondus, ainsi que les décideurs des trois paliers de gouvernement à travailler ensemble et à accélérer le passage à l'action. Nous avons la responsabilité de saisir la fenêtre d'opportunités qui s'ouvre vers l'Est pour transformer notre territoire au bénéfice de tous. La CCEM continuera à nourrir cet élan rassembleur qui a démontré avec vigueur que le présent et le futur, "Ça se passe dans l'Est". »

Jean-Denis Charest, président-directeur général, CCEM

Lien connexe

Pour en savoir davantage sur la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal, visitez le https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/revitalisation-est-montreal/

Annexe

Faits saillants

Au cours de la dernière année, plusieurs jalons importants ont été franchis.

En voici quelques exemples :

Annonce du projet de REM de l'Est, début de la planification détaillée et mise en place d'un Comité d'experts sur l'architecture et l'intégration du projet dans les quartiers

Début des travaux préparatoires pour le prolongement de la ligne bleue du métro

Poursuite des travaux du SRB Pie-IX en vue de sa mise en service progressive à partir de l'automne 2022

Reprise du projet pilote de la navette fluviale avec près de 40?000 usagers au cours de l'été 2021, et implantation du paiement par la carte OPUS

implantation du paiement par la carte OPUS Caractérisation de tous les terrains appartenant à la Ville de Montréal

Planification des appels d'offres pour les travaux de réhabilitation de tous les terrains appartenant à la Ville de Montréal

Mise en place et début des travaux de l'instance de concertation locale Assomption Sud-Longue-Pointe (ASLP), avec le milieu et les parties prenantes

Rencontres avec les entrepreneurs de Montréal-Nord et étude de positionnement économique pour le secteur

Accélération de l'échéancier pour la modernisation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'hôpital Santa Cabrini

Annonce du projet d'antenne de CLSC dans le nord-est de Montréal-Nord

Lancement des travaux de construction et d'agrandissement de deux écoles primaires et de deux écoles secondaires

Inauguration de la phase II de l'aménagement de la plage de l'Est

Rénovation entamée des espaces touristiques et de la tour du Stade olympique

Poursuite du projet de revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles

