L'École des dirigeants des Premières Nations accueille ses premiers participants à HEC Montréal





TIOHTIÀ:KE (MONTRÉAL), le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - L'École des dirigeants des Premières Nations (EDPN) est officiellement devenue réalité la semaine dernière, alors qu'elle a accueilli ses premiers participants.

Les premières journées du programme de formation destiné aux Chefs et Grands Chefs des gouvernements de Premières Nations ainsi qu'aux présidents de conseils d'administration d'organisations des Premières Nations, se sont tenues du 9 au 11 décembre à HEC Montréal. Les participants ont ainsi complété le premier de quatre modules qui composent ce parcours de formation exécutive en leadership stratégique et menant à une certification universitaire. Le prochain module de formation aura lieu à la fin janvier dans la communauté de Wendake.

« Le succès des programmes offerts par l'EDPN repose sur plusieurs facteurs, dont la qualité et l'apport des personnes qui y prennent part. En ce sens, je tiens à féliciter chacun des 17 participants de la première cohorte, qui nous ont accordé leur confiance et qui deviennent en quelque sorte nos premiers ambassadeurs », a déclaré Manon Jeannotte, coleader pédagogique et coinitiatrice du projet.

La particularité de l'EDPN tient à une approche innovante de cocréation, où toutes les formations sont codéveloppées par des professeurs de HEC Montréal et des gens d'expérience des Premières Nations qui possèdent des expertises reconnues dans leur domaine. Tournés vers l'avenir et ouverts sur le monde, tout en respectant la riche histoire propre aux Premières Nations, les programmes de l'EDPN sont offerts sous forme de parcours de courte durée, développés selon les besoins, les valeurs et à l'image des Premières Nations.

« Ce programme de l'EDPN offre aux participants une expérience unique, centrée sur les leaders et leurs leviers de développement, selon les valeurs traditionnelles des Premières Nations. C'est avec beaucoup de fierté que HEC Montréal et son École des dirigeants y collaborent », a pour sa part ajouté Serge Lafrance, directeur de l'École des dirigeants HEC Montréal.

Par ailleurs, un projet de l'envergure de l'EDPN serait impossible sans le soutien de partenaires. Ainsi, l'EDPN et HEC Montréal tiennent à souligner le soutien financier (pouvant aller jusqu'à 10 M$ sur une période de 5 ans) du gouvernement du Québec, ainsi que celui d'Hydro-Québec, qui s'inscrit comme partenaire fondateur. Par leur apport, ces partenaires contribuent non seulement à l'essor de l'EDPN, mais ils favorisent l'émergence et le renforcement du leadership politique et économique des Premières Nations au Québec.

À PROPOS DE L'ÉCOLE DES DIRIGEANTS DES PREMIÈRES NATIONS

Lancée officiellement le 25 novembre 2021, l'EDPN est la concrétisation de la vision des co-leaders pédagogiques des Premières Nations Manon Jeannotte (Mi'gma) et Me Ken Rock (Innu). Cette école, coconstruite avec l'École des dirigeants HEC Montréal, offre des formations universitaires certifiées de courte durée dans les communautés, à Montréal et en ligne. Unique en son genre, elle compte dans ses rangs des professeurs de HEC Montréal et des formateurs issus des Premières Nations.

Liste des participants



Suzanne Bacon Charland Innue, Pessamit Vice-Cheffe, Conseil des Innus de Pessamit Derrick Neeposh Cree, Oujé-Bougoumou Président, CREECO/Conseil des compensations



Robert Bonspiel Mohawk, Kanehsatake Président, Paramédics des Premières Nations Jean-Charles Piétacho Innu, Ekuanitshit Chef, Conseil des Innus de Ekuanitshit



Cedric Gray-Lehoux Mi'gmaq, Listuguj Relève, Réseau Jeunesse PNQL Jonathan Pinette Grégoire Innu, Uashat mak Mani-utenam Relève (ancien Président Radio CKAU)



Adam Jourdain Innu, Uashat mak Mani-utenam Président, SEC Wemogaz Nadia Robertson Mi'gma, Gespeg Présidente, Mesgi'g Ugju's'n



Monik Kistabish Anicinape, Pikogan Cheffe, Conseil de la Première Nation Abitibiwinni François Rompré Innu, Mashteuiatsh Président, CDEPNQL



Bryan Mark Innu, Unamen Shipu Chef, Conseil des Innus de Unamen Shipu Marjolaine Sioui Wendat, Wendake Vice-Présidente, Fondation nouveaux sentiers



Mike (Pelash) Mckenzie Innu, Uashat mak Mani-utenam Chef, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam Jonathan St-Onge Innu, Uashat mak Mani-utenam Vice-Président, Transport ferroviaire Tshiuetin



Philippe Tsaronsere Meilleur Mohawk, Kanehsatake Président, Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec Jinny Thibodeau Rankin Anishnabeg, Abitibiwinni Présidente, RBA Groupe Financier



Derek Montour Mohawk, Kahnawà:ke Président, CSSSPNQL



