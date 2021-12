Invest Cyprus salue la décision de Sword Group, société internationale de services informatiques et de logiciels, d'ouvrir un bureau à Nicosie





NICOSIE, Chypre, 14 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Invest Cyprus a accueilli favorablement les projets de Sword Group, une société internationale de conseils, de services et de logiciels, de lancer certaines de ses activités à Chypre.

George Campanellas, directeur général d'Invest Cyprus, a déclaré que la décision de Sword Group d'ouvrir un bureau à Nicosie renforcera la réputation de Chypre en tant que pôle technologique central sur le marché européen. La société internationale de conseils en logiciels rejoindra ainsi un certain nombre de noms réputés du secteur déjà établis sur l'île.

Les tendances commerciales en ligne ayant pris un sérieux élan pendant la pandémie, Sword Group a choisi Chypre comme nouveau centre afin de mieux soutenir ses clients existants et s'étendre sur le marché européen.

À propos de cette décision, Nasser Hammoud, directeur des opérations de Sword Group pour le Moyen-Orient et l'Inde, a déclaré : « En ouvrant un bureau à Chypre, nous souhaitons offrir à nos clients européens existants un deuxième choix de lieu pour la fourniture de services et d'assistance "nearshore". »

M. Hammoud a poursuivi : « Chypre offre un marché lucratif pour les clients potentiels et les nouveaux projets » et a souligné l'emplacement privilégié de l'île pour une expansion sur le marché européen.

Ce à quoi il a ajouté : « Nous aimerions également élargir notre portefeuille de clients et notre réseau de distribution en acquérant de nouveaux projets et clients en Europe et au Moyen-Orient. Cela semblait être l'emplacement idéal car Chypre fait office de pont entre l'Europe et le Moyen-Orient pour les affaires et le commerce.

Le soutien que nous avons reçu de la part d'Invest Cyprus a été très positif et l'équipe avec laquelle nous avons collaboré a été professionnelle et accueillante. Nous nous réjouissons de l'avenir de Sword Group à Chypre et nous nous attendons à voir l'île devenir un pôle technologique clé dans la région. »

M. Hammoud a alors conclu : « Chypre offre un large éventail d'avantages aux entreprises technologiques et le soutien apporté aux entreprises qui cherchent à ouvrir des bureaux sur l'île n'en est que plus attrayant. »

M. Campanellas, d'Invest Cyprus, a déclaré : « Sword Group rejoint un certain nombre d'entreprises technologiques de premier plan dans le monde qui ont profité de la situation géographique stratégique de l'île. La nouvelle base opérationnelle de Sword Group permettra d'étendre les services offerts à leur clientèle actuelle mais leur offrira également un certain nombre de nouvelles opportunités sur l'île. »

« Nous sommes très heureux d'être en mesure d'attirer des acteurs aussi formidables dans le secteur des technologies, comme Sword Group, qui s'efforcent de répondre aux demandes en croissance rapide des entreprises internationales », a déclaré M. Campanellas.

« Chez Invest Cyprus, nous nous engageons à soutenir les entreprises à toutes les étapes de leur développement sur l'île, qu'il s'agisse de l'installation des bureaux, de l'expansion des opérations, de la relocalisation ou du lancement des entreprises. Notre objectif est de faire en sorte que les développements commerciaux soient transparents et efficaces.

La décision de Sword Group d'étendre ses activités à Chypre reflète la forte reprise économique du pays après la pandémie et souligne la réputation croissante de l'île en tant que pôle technologique européen, attirant d'importants investissements internationaux dans le secteur. »

À propos de Sword Group

Sword Group est une société internationale de conseils, de services et de logiciels qui accompagne les leaders internationaux dans leur transformation numérique et technologique.

Sword compte plus de 2 000 spécialistes des technologies de l'information, du numérique et des logiciels présents sur les cinq continents, qui aident les entreprises à se développer à l'ère du numérique. Au niveau régional, Sword est présente au Liban depuis 2001 avec plus de 80 employés expérimentés, ainsi qu'aux Émirats arabes unis avec plus de 30 consultants qualifiés. En tant que leader de la transformation technologique et numérique, Sword Group a acquis une solide réputation avec plus de 20 ans d'expérience dans la fourniture de services d'externalisation « onshore » et « nearshore » de logiciels de pointe pour des clients prestigieux en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient.

Vous trouverez de plus amples informations concernant Sword Group à l'adresse : www.sword-group.com/en

À propos d'Invest Cyprus

Invest Cyprus (Cyprus Investment Promotion Agency) est l'autorité nationale du gouvernement chypriote chargée d'attirer et de faciliter les investissements directs étrangers dans le pays. Son objectif consiste à faire connaître Chypre en tant que destination pour les IDE dans le monde entier, en fournissant des informations sur tous les aspects de l'exploitation d'une entreprise à Chypre et en aidant les investisseurs potentiels à développer leur dossier commercial pour investir dans le pays.

Investcyprus.org.cy

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1433328/Invest_Cyprus_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 10:56 et diffusé par :