The Loop Hors Taxes, YUL, Aéroport Montréal-Trudeau lance le service Cliquez et Ramassez

MONTRÉAL, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - En cette période des Fêtes, il n'a jamais été aussi facile de magasiner parmi la vaste gamme de promotions et d'exclusivités à nos boutiques The Loop Hors Taxes à l'aéroport YUL Montréal-Trudeau. Le service Cliquez et Ramassez permet aux passagers d'acheter en ligne entre 30 jours et 24 heures avant leur départ. Avant de prendre l'avion, les passagers peuvent visiter le site theloopdutyfree.ca, voir la vaste sélection de produits et les réserver en ligne. Les passagers peuvent récupérer leurs achats dans les boutiques hors taxes The Loop (zones internationales ou transfrontalières américaines) au départ de YUL, l'aéroport Montréal-Trudeau, diminuant le stress de voyager pendant la période la plus achalandée de l'année.

En effet, avec l'ouverture des frontières et les clients voyageant pour les vacances, ce service fantastique permet aux passagers de voyager facilement et de gagner du temps en commandant leurs articles avant leur vol et en les récupérant en magasin à un point de collecte prioritaire, sans passer par la ligne de caisse habituelle. Les passagers peuvent acheter jusqu'à 6 000 articles issus des plus grandes marques de beauté, d'alcool, de lunettes de soleil, d'accessoires de mode, de confiseries et de produits locaux, tous hors taxes et au moins 15 % moins chers que les prix locaux du centre-ville.

The Loop a nouvellement ajouté LXR, une boutique de mode circulaire de luxe, spécialisée dans les sacs à main et les accessoires d'occasion de marques, telles que Louis Vuitton, Prada, Gucci, et bien d'autres.

À propos d'ARI :

Aer Rianta International (ARI) est à l'avant-garde du commerce de détail depuis plus de 65 ans et en 2015 a été élue Airport Retailer of the Year. ARI est l'un des acteurs les plus importants de l'industrie mondiale de la vente au détail de voyages. ARI possède et gère des points de vente hors taxes en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et dans les Amériques. Depuis ses débuts pionniers, en ouvrant la première boutique hors taxes au monde à l'aéroport de Shannon en 1947, ARI emploie aujourd'hui plus de 3 000 personnes dans le monde et gère un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars. www.ari.ie

