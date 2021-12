Sofinnova Partners annonce un nouvel investissement de son fonds d'accélération medtech





Sofinnova Partners, un leader du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie et basé à Paris, Londres et Milan, annonce aujourd'hui avoir levé 5 M$ en financement d'amorçage pour Endoron Medical ("Endoron"), dans le but d'accélérer le développement de son dispositif d'ancrage pour le traitement endovasculaire des anévrismes aortiques abdominaux (AAA). Il s'agit du troisième investissement du fonds d'accélération Sofinnova MD Start III.

Ce financement permettra à Endoron d'accélérer le développement et la validation de son dispositif endovasculaire. Il sera également utilisé pour dé-risquer la stratégie règlementaire en vue du premier essai clinique visant à établir la sécurité, la faisabilité, l'efficacité de la procédure Endoron. En ligne avec le programme d'incubation unique du fonds Sofinnova MD Start III, Cécile Dupont, Senior Associate et directrice de programme chez Sofinnova Partners, épaulera l'équipe de direction d'Endoron pour accroître les capacités opérationnelles et stratégiques de l'entreprise dans le but d'accélérer le développement de sa technologie de rupture.

Dr. Lukas Guenther, Partner chez Sofinnova Partners au sein de l'équipe de MD Start III, indique : " Le diagnostic d'AAA est posé chaque année chez plus de de 400 000 patients en Europe et aux États-Unis. Le traitement par endoprothèse est désormais privilégié, mais le risque de complications à long terme reste élevé. Les déplacements d'endoprothèse ou la survenue d'endofuites sont fréquents et nécessitent une réintervention. La technologie d'Endoron représente une amélioration radicale dans le traitement endovasculaire des AAA permettant de réduire les risques de complications et de réinterventions à long-terme".

Ronit Harpaz, co-fondateur et Président d'Endoron déclare : " L'équipe Sofinnova MD Start est une véritable référence dans le domaine de la medtech. Cette équipe d'investisseurs a également un profil entrepreneurial reconnu et apporte une expertise opérationnelle unique dans le développement d'entreprises à forte croissance comme la nôtre. Avec leur soutien, je suis convaincue que nous franchirons rapidement les jalons règlementaires et cliniques nécessaires pour amener notre technologie d'ancrage au stade clinique".

Créée en 2019, Endoron Medical s'appuie sur une invention du Pr. Ron Karmeli (Hôpital Hadassah, Jérusalem), qui est le co-fondateur et Directeur Médical de l'entreprise.

La solution thérapeutique développée par Endoron permet de pallier les limites actuelles du traitement des AAA par voie endovasculaire et d'étendre cette technique à des anévrismes plus complexes tout en limitant le recours aux techniques chirurgicales invasives, présentant par ailleurs une mortalité post-opératoire élevée. Le dispositif d'ancrage Endoron permet de fixer et d'étanchéifier les zones d'ancrage des endoprothèses.

Sofinnova MD Start est le seul accélérateur dédié à la medtech en Europe. Son équipe comprend des entrepreneurs aguerris et des investisseurs experts dédiés à la création et au développement d'entreprises qui proposent des solutions innovantes pour répondre à des besoins médicaux insatisfaits. Le fonds Sofinnova MD Start III, à ce jour, a réalisé deux autres investissements : Gradient Denervation Technologies et Moon Surgical.

A propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un des leaders du capital-risque en Europe dans les sciences de la vie, avec une spécialisation dans la santé et le développement durable. Basée à Paris, Londres et Milan, l'équipe est composée de professionnels issus de toutes les régions du monde aux profils à la fois scientifiques, business et médicaux. Investisseur engagé, Sofinnova Partners s'implique pour créer des entreprises sur l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie, de l'amorçage aux phases avancées de développement. La société s'associe à des entrepreneurs ambitieux, en tant qu'investisseur principal ou chef de file, pour développer des innovations ayant le potentiel de transformer positivement le futur de tous.

Créée en 1972, Sofinnova Partners est la société de capital-risque la plus établie en Europe. Bénéficiant de 50 années d'expérience, elle a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd'hui plus de 2,5 milliards d'euros d'actifs. Pour plus d'information : www.sofinnovapartners.com

