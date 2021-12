Augmentation de l'offre et nouvelles installations : le Centre de formation de La Haute-Gaspésie a le vent dans les voiles !





SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Centre de formation de la Haute-Gaspésie (CFHG) est fier de présenter trois nouveaux projets en éducation déployés au cours de l'année scolaire 2021-2022 et d'annoncer l'inauguration de trois salles de cours à la fine pointe de la technologie. Grâce à ces ajouts et avec sa clientèle qui continue de croître, il ne fait aucun doute que le Centre de formation a le vent dans les voiles.

« Notre offre de programmes de formation professionnelle ne cesse de se développer et notre clientèle est en croissance. Je suis fière du travail de l'équipe du Centre, qui s'investit à fond pour offrir des formations de qualité et pour répondre aux besoins de notre milieu », a déclaré la directrice adjointe du Centre, Mme Mélanie Gaudreault.

Montage de lignes électriques et de télécommunications

Pour l'année scolaire 2021-2022, le CFHG est le premier et seul centre au Québec à offrir le nouveau programme en Montage de lignes électriques et de télécommunications (5375). Les premiers élèves de ce nouveau programme très contingenté de 1 140 heures ont commencé le 24 août dernier. Ce sont 4 cohortes de 28 élèves qui seront formées au Centre dès cette année. Au final, c'est un investissement de 600 000 $ qui sera déboursé pour se conformer au nouveau programme.

Projet pilote au Québec pour l'AEP Soutien administratif aux secteurs cliniques

Le nouveau programme annoncé le 1er décembre par le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de l'Éducation débute aujourd'hui-même en projet pilote au Centre de formation de La Haute-Gaspésie. Ce dernier est le premier centre de formation au Québec à offrir l'attestation d'études professionnelles (AEP) Soutien administratif aux secteurs cliniques (4260). Cette nouvelle formation prépare à l'exercice du métier d'agent administratif et est assortie de bourses d'études de 4 000 $ gérées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Cette première cohorte compte 9 candidats des MRC de la Haute-Gaspésie et de la Côte-de-Gaspé.

Formation accélérée en Santé, assistance et soins infirmiers avec bourses d'études de 20 000 $

Le Centre se prépare aussi pour offrir, à partir du 17 janvier prochain, une nouvelle cohorte en Santé, assistance et soins infirmiers, en version accélérée, telle qu'annoncée il y a quelques jours par le gouvernement du Québec. Cette formation s'accompagnera par ailleurs de bourses d'études de 20 000 $. La formation d'une durée de 1 800 heures sera offerte durant 14 mois consécutifs. Il est possible de s'y inscrire jusqu'au 20 décembre, sur admissionfp.com. Pour obtenir une bourse, une personne doit répondre aux conditions d'admission du programme, être présélectionnée par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie et s'engager à travailler pendant deux ans au sein du réseau.

Finalement, au cours des derniers mois, le CFHG a aménagé trois salles de cours à la fine pointe de la technologie permettant d'accueillir l'augmentation de sa clientèle. Ces locaux accueillent aussi les élèves inscrits au programme Conduite d'engins de chantier, offert en partenariat avec le Centre de services scolaires des Navigateurs pour les deux prochaines années.

Crédit photo : Jean-François Lagarde

SOURCE Centre de services scolaires des Chic-Chocs

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 10:03 et diffusé par :