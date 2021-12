Invaluable annonce l'acquisition d'Artmyn





Invaluable, la plus importante plateforme en ligne au monde regroupant les plus éminentes maisons de vente aux enchères spécialisées dans les oeuvres d'art, les arts décoratifs et les objets de collection, annonce l'acquisition de la société technologique suisse Artmyn, chef de file de l'authentification numérique et des expériences digitales immersives uniques destinées aux collectionneurs d'objets d'art.

L'intégration de la technologie d'Artmyn dans la gamme de services d'Invaluable permettra aux maisons de vente aux enchères de proposer aux collectionneurs un mode convaincant de documentation, d'authentification, d'appréciation et de partage d'objets d'art et de collection physiques tout en leur permettant d'accéder également aux technologies NFT, de la blockchain et au métavers. Au cours de l'année prochaine, Invaluable mettra les capacités de numérisation d'Artmyn à la disposition des maisons de vente aux enchères et des collectionneurs présents dans les centres d'art mondiaux les plus prisés, dont New York, Londres et Paris, facilitant ainsi la transposition des oeuvres d'art physiques dans le monde digital.

L'acquisition d'Artmyn par Invaluable constitue un investissement de taille dans le secteur à forte croissance de la transformation numérique des marchés de l'art et des objets de collection, qui couvre le regroupement d'oeuvres, leur authentification, ainsi que les aspects financiers et liés aux assurances. Les solutions d'Artmyn sont en demande exponentielle dans un contexte d'adoption rapide de l'authentification numérique des biens physiques et de ventes de NFT ayant excédé 2,5 milliards USD au premier semestre 2021.

Le PDG d'Invaluable, Adam Kirsch, indique : « Artmyn est la cinquième acquisition d'Invaluable et la toute première dans le domaine de l'art et de la blockchain. La technologie d'Artmyn est une solution de premier choix pour authentifier les oeuvres d'art et proposer des représentations numériques uniques d'oeuvres physiques et de NFT. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe et la technologie d'Artmyn au sein de la famille Invaluable et de notre réseau mondial de maisons de vente aux enchères et de collectionneurs. »

Artmyn a révolutionné la visualisation de l'art en ligne grâce à sa technologie et à son scanner de pointe brevetés, rendant possible une expérience visuelle caractérisée par une résolution au nanomètre près, sur toute une série de fréquences lumineuses ? y compris la lumière visible, ultraviolette et infrarouge ? et sur tout type de dispositif. Cette solution exclusive a modifié en profondeur la manière dont l'art est expérimenté, acheté et vendu aux enchères, et a amplifié la transparence et la confiance de l'acheteur tout en permettant d'atteindre un niveau inédit d'expérience et de partage de l'art.

Le cofondateur et PDG d'Artmyn, Alexandre Catsicas, a déclaré : « Lorsque nous avons créé Artmyn, notre vision consistait à faire entrer cette technologie unique de transposition du physique vers le numérique dans les institutions culturelles, les maisons de vente aux enchères et chez les collectionneurs du monde entier. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre notre mission au sein de la famille Invaluable, au bénéfice des possibilités de croissance que ce partenariat engendrera. »

À propos d'Invaluable

Basée à Boston et possédant des bureaux au Royaume-Uni, en France et en Australie, Invaluable est la principale plateforme au monde de vente aux enchères en ligne de mobilier, d'oeuvres d'art, d'arts décoratifs et d'objets de collection. Invaluable permet à plus de quatre millions de collectionneurs internationaux de découvrir et d'acquérir aisément et en toute confiance les objets qu'ils aiment mis en vente par plus de 5 000 maisons de vente aux enchères figurant parmi les plus importantes de la planète.

Les solutions d'Invaluable aident les maisons de vente aux enchères à gérer et à promouvoir leurs ventes aux enchères en ligne. Depuis plus de vingt ans, les innovations de la société ont répondu aux besoins technologiques, commerciaux et de recherche de certains des noms les plus prestigieux du secteur mondial des ventes aux enchères, dont Sotheby's, Christie's, Bonhams, Artcurial et Tajan, pour ne nommer que quelques-unes des milliers de maisons faisant appel à la société.

À propos d'ARTMYN

Créée à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Artmyn met au point des outils technologiques qui révolutionnent la visualisation d'oeuvres d'art sur écran tout en facilitant leur promotion et en assurant leur sécurité.

À l'aide de sa nouvelle génération de scanners et d'algorithmes, Artmyn isole les caractéristiques uniques de chaque oeuvre d'art ? son « ADN » ? sous différentes sources lumineuses pour compiler ces informations dans un passeport biométrique. La société produit également des films immersifs et des images en 5D pouvant être utilisées à des fins interactives à partir de n'importe quel écran, partout dans le monde.

En collaboration avec des restaurateurs reconnus dans leur domaine, Artmyn a créé des outils algorithmiques capables de suivre avec précision l'état de conservation des oeuvres, ainsi que la nouvelle génération de catalogues électroniques et de rapports de préservation numériques.

