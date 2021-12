Présentation de nouveaux produits et de technologies innovantes faisant progresser la prise en charge mondiale des maladies hépatiques à l'occasion du 20e anniversaire d'Echosens





Echosens, une entreprise de haute technologie qui propose la famille de produits FibroScan®, a le plaisir de fêter sa 20e année consécutive à l'avant-garde du diagnostic et de la prise en charge de maladies hépatiques. Reconnu dans le monde entier comme la référence dans l'évaluation de la fibrose et stéatose hépatique, avec plus de 3 000 publications relues par des pairs et plus de 140 directives internationales, Echosens reste fidèle à son engagement en matière d'innovation. Durant l'année écoulée, Echosens a lancé pas moins de trois nouveaux produits, tous soigneusement conçus pour optimiser l'expérience FibroScan.

Il y a un an, Echosens a lancé son produit phare le plus abouti, le FibroScan Expert 630. Ce dispositif est la solution non invasive complète pour la prise en charge des maladies hépatiques, doté de la fonction CAP de mesure de la rigidité du foie (LSM par VCTE) et de mesure de la rigidité de la rate (SSM par VCTE) dans le cadre d'une évaluation globale du foie.

Echosens a ensuite lancé le logiciel SmartExam, qui procure trois avantages clés à l'utilisateur: une fiabilité accrue dans le diagnostic et le suivi de la stéatose avec fonction CAP continue; une utilisation renforcée au sein de la population de patients gravement obèses avec une évaluation approfondie de la fibrose et stéatose hépatique; et des fonctionnalités d'automatisation des tâches permettant aux médecins de se concentrer sur les soins.

Récemment, Echosens a lancé les scores Agile basés sur FibroScan pour détecter aisément une fibrose et une cirrhose avancée chez des patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique. Grâce à l'application gratuite myFibroScan, l'utilisateur peut désormais évaluer la santé hépatique d'un patient en quelques clics pour une interprétation accélérée et simplifiée des résultats.

"Notre engagement à long terme en faveur de l'innovation optimise le portefeuille de solutions FibroScan, ce qui constitue une avancée majeure dans la lutte mondiale contre les maladies hépatiques", déclare Dominique Legros, PDG du Groupe, Echosens. "Nous sommes profondément reconnaissants à l'égard de nos chefs d'équipes et de nos talents, qui oeuvrent sans relâche pour améliorer la prise en charge de maladies hépatiques chroniques silencieuses et sousdiagnostiquées, notamment la stéatose hépatique non alcoolique et sa forme plus grave, la stéatohépatite non-alcoolique. Un certain nombre d'affections hépatiques chroniques peuvent être soignées si elles sont diagnostiquées à temps."

Le FibroScan Expert 630 est un outil novateur conçu pour renforcer les capacités cliniques dans l'évaluation de la santé du foie avec l'intégration de la SSM par VCTE. Cet outil pourrait représenter une modalité non invasive rentable pour la mesure de la rigidité de la rate et du foie susceptible d'être utilisée dans le diagnostic, le suivi et la gestion clinique de patients adultes atteints de maladie hépatique.

Depuis plus de deux décennies, Echosens produit de données cliniques éprouvées extrêmement précieuses pour aider le personnel médical, les autorités de santé et les payeurs à comprendre comment un examen au point d'intervention peut améliorer la qualité des orientations vers des spécialistes, réduisant ainsi le nombre de tests évitables et bien souvent invasifs. Cette approche a été validée dans le cadre d'une évaluation indépendante réalisée par Santa Barbara Actuaries Inc. (SBA) et publiée dans l'édition de septembre 2021 de l'American Journal of Managed Care.

"En outre, le National Institute for Health and Care Excellence (NICE), l'organe britannique d'évaluation des technologies de santé fournissant des directives et conseils en matière d'amélioration des soins de santé et des prestations sociales, a publié un MedTech Innovation Briefing (MIB) consacré à l'utilisation de la technologie non invasive FibroScan dans un contexte de soins de santé primaires", déclare M. Legros. "De plus, de nouvelles directions de l'Association européenne pour l'étude du foie (EASL), une association professionnelle pour les personnes effectuant des recherches sur les maladies hépatiques, font état d'un niveau sans précédent de recommandation pour les solutions Echosens."

Jon Gingrich, PDG d'Echosens Amérique du Nord: "Durant cette année anniversaire, il est gratifiant de souligner les avancées technologiques prometteuses que nous avons développées et mises sur le marché. Nous avons démontré notre engagement en faveur de l'innovation et notre pertinence sur le terrain, qui se traduisent par des données essentielles et exploitables promouvant la prise en charge de la santé du foie."

À propos d'Echosens

Pionnier dans son domaine, Echosens a considérablement changé la pratique de l'évaluation de la fonction hépatique avec son FibroScan®, la solution non invasive pour une prise en charge complète de la santé du foie. FibroScan® est reconnu dans le monde entier et validé par plus de 3 000 publications relues par des pairs et plus de 140 directives internationales. Echosens a mis FibroScan® à la disposition de plus de 100 pays, permettant ainsi des millions d'examens du foie dans le monde. https://www.echosens.com/

