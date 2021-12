Avis aux médias - La Société Canadian Tire présente le Jour de l'investisseur





TORONTO, le 14 déc. 2021 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC) (TSX: CTC.A) présentera le Jour de l'investisseur le jeudi 10 mars 2022, de 9 h 30 à environ 13 h 30 (HNE), à Toronto. L'événement comprendra des présentations de Greg Hicks, président et chef de la direction, ainsi que de membres de l'équipe de la haute direction de la Société Canadian Tire.

Il se déroulera en présentiel (suivant l'évolution des protocoles de santé et de sécurité) et en ligne au moyen d'une émission Web. L'ordre du jour complet et les détails de l'inscription suivront. Vous trouverez des mises à jour et des renseignements sur l'événement à https://corp.canadiantire.ca/French/investisseurs/.

