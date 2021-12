À l'heure où les gens réfléchissent à leur rapport au travail, à la technologie, aux marques et à la planète, les entreprises doivent repenser leurs stratégies de croissance, révèle le rapport annuel Tendances Fjord d'Accenture





NEW YORK, le 14 déc. 2021 /CNW/ - Près de deux années de bouleversements du tissu social ont entraîné un changement collectif dans les rapports des gens avec le travail, la consommation, la technologie et la planète. Et ces changements poussent les entreprises à concevoir de nouvelles façons de faire des affaires, selon le rapport annuel Tendances Fjord d'Accenture. (NYSE: ACN).

Le dernier rapport Tendances Fjord d'Accenture Interactive, qui en est à sa 15e édition, fournit des conseils pratiques aux entreprises qui cherchent à offrir de la valeur et de la pertinence à leurs clients, à leurs employés et à la société.

Le rapport indique que les comportements nouvellement identifiés obligeront les entreprises à repenser leur approche de la conception, de l'innovation et de la croissance. Ce changement est dû à l'évolution des attentes et de l'état d'esprit des employés, à la pénurie provoquée par la perturbation des chaînes d'approvisionnement et aux nouveaux environnements virtuels tels que le métavers.

« Il ne faut pas sous-estimer le degré la profondeur des changements relationnels que nous observons, ni le rôle des entreprises pour y répondre », prévient Mark Curtis, chef de l'innovation et du leadership éclairé chez Accenture Interactif. « Les choix que les entreprises vont faire pourraient affecter notre monde et sa structure de bien plus de façons que nous ne pouvons l'imaginer, et tout cela est lié aux changements dans les rapports des gens - avec leurs collègues, les marques, la société, les lieux et les personnes qui leur sont chères. Des défis nous attendent, mais aussi de formidables occasions pour les entreprises de bâtir des relations positives afin de créer un tissu de vie positif pour les personnes, la société et la planète. »

Tendances Fjord 2022 se penche sur cinq comportements humains et sur les tendances qui vont affecter la société, la culture et les affaires :

Viens comme tu es : Deux ans après le début de la pandémie, le sentiment croissant que les gens sont maîtres de leur vie a une incidence sur leur façon de travailler, d'entretenir des relations et de consommer. Les gens se remettent en question sur leur identité et sur les valeurs qui comptent pour eux. La montée de l'individualisme, caractérisée par la mentalité du « moi avant nous », a de profondes répercussions sur les organisations, notamment sur la façon dont elles dirigent leurs employés, définissent une nouvelle proposition de valeur pour les employés et entretiennent les relations avec les clients.



La fin de la mentalité d'abondance? : Au cours de la dernière année, nombreux sont ceux qui ont constaté des rayons vides, une hausse des factures d'énergie et des perturbations dans les services essentiels. Même si les pénuries de la chaîne d'approvisionnement peuvent être un défi temporaire, leur impact persistera et conduira à un changement de la « mentalité d'abondance » - fondée sur la disponibilité, la simplicité et la rapidité - vers une plus grande conscience de l'environnement. Les entreprises doivent s'attaquer à la préoccupation de la disponibilité que vivent de nombreuses personnes dans le monde.



La nouvelle frontière : Explosion culturelle en devenir, le métavers sera une nouvelle frontière de l'internet, combinant toutes les couches existantes d'informations, d'interfaces et d'espaces avec lesquels les gens interagissent. Il offre un nouveau moyen de gagner de l'argent, crée de nouveaux types d'emplois et offre des possibilités infinies pour les marques, et ces dernières devront répondre aux attentes des consommateurs en les aidant à les bâtir et à y naviguer. Mais le métavers n'existera pas seulement à travers des écrans et des casques - il sera aussi fait d'expériences et de lieux réels qui interagissent avec le monde numérique.



Ce que nous savons : Les gens s'attendent désormais à poser des questions et à obtenir des réponses en un simple clic ou par un bref échange avec un assistant vocal. Cette facilité et cette instantanéité font en sorte que les gens posent plus de questions. Pour les marques, la diversité des questions des clients et le nombre de canaux pour les poser ne cessent de croître. La façon d'y répondre représente un défi majeur en matière de conception, un facteur essentiel de confiance et un avantage concurrentiel pour l'avenir.



L'ère de la bienveillance : L'année dernière, les soins ont gagné en importance sous toutes leurs formes : soins personnels, soins aux autres, services de soins et les canaux de distribution des soins, tant numériques que physiques. Cela crée des occasions et des défis pour les employeurs et les marques, quelles que soient leurs compétences dans le domaine de la santé ou de la médecine. Les responsabilités entourant la notion de bien-être pour nous-mêmes et pour les autres continueront d'être prioritaires dans nos vies. Les concepteurs et les entreprises doivent faire preuve de créativité pour permettre aux gens de prendre soin d'eux.

« Les consommateurs sont en train de revoir l'ensemble de leurs relations, et les marques se trouveront confrontées à deux grandes responsabilités : prendre soin du monde actuel tout en façonnant son avenir dans le respect de la planète, des entreprises et de la société », prévient David Droga, PDG et directeur créatif chez Accenture Interactif. « Pour cela, il est essentiel de comprendre en profondeur la portée de ces relations et de ces aspirations afin de les convertir en stratégies commerciales efficaces qui permettront d'accroître la pertinence et la croissance. »

Chaque année, Accenture publie un trio de rapports sur les tendances, offrant une vision complète de l'avenir des gens, de la technologie et des affaires. Tendances Fjord, qui se concentre sur le comportement des clients et son impact sur la société, la culture et les affaires pour l'année à venir, est alimenté par le réseau mondial d'Accenture Interactif, qui compte plus de 2 000 concepteurs et innovateurs répartis dans plus de 40 pays. Visitez le site : accenture.com/fjordtrends22 et joignez-vous à la discussion sur Twitter avec #FjordTrends.

