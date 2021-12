Hyundai Capital Canada est nommée meilleur employeur pour une troisième année consécutive





SÉOUL, Corée du Sud, 14 décembre 2021 /CNW/ - Hyundai Capital Canada (HCCA) a été choisie comme l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto 2022 pour la troisième année consécutive, en reconnaissance de ses pratiques exemplaires en milieu de travail. Les lauréats de 2022 ont été annoncés par Mediacorp. Canada Inc. dans l'édition du 3 décembre du Globe and Mail.

HCCA, dont l'avantage concurrentiel par rapport aux banques et aux autres institutions financières repose sur la qualité de ses services, a été reconnue pour ses nombreux programmes d'avantages sociaux et de soutien aux employés. Le généreux programme LifeCare, le remboursement des études et d'autres incitatifs financiers, comme les primes de recommandation, ont été cités comme exemples. Chacun de ces avantages vise à faire en sorte que les employés se sentent à l'aise pendant les périodes difficiles.

« Nous sommes très fiers d'avoir été nommés parmi les meilleurs employeurs du Grand Toronto pour une troisième année consécutive, a déclaré David Daywalt, directeur de l'administration à HCCA. En ces temps difficiles, HCCA s'est engagée à offrir à ses employés des avantages sociaux de premier ordre qui protègent leur santé, assurent leur sécurité financière et appuient leur cheminement de carrière. »

HCCA a déjà été nommée l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto au cours des deux dernières années grâce à sa culture d'entreprise inclusive, où les employés peuvent « travailler et prospérer ensemble ».

L'honneur obtenu par HCCA est le résultat des efforts constants de l'entreprise pour créer un environnement idéal où les employés peuvent s'épanouir sous la supervision d'un directeur, Culture d'entreprise à temps plein appuyé par un comité de la culture d'entreprise. Ses membres, qui agissent comme un groupe de rétroaction auprès de la direction, participent à l'organisation d'activités comme des fêtes annuelles, une semaine de reconnaissance envers les employés et des activités de bienfaisance. Les clubs d'employés, également soutenus par l'entreprise, sont très populaires.

Différents canaux de communication, y compris des assemblées publiques et des bulletins « Monthly Buzz » réguliers, permettent aux employés de HCCA de demeurer au courant du rendement de l'entreprise et de celui de la société mère Hyundai Motor Group.

« Nous voulons que les gens soient conscients qu'ils travaillent pour cette énorme multinationale, mais que parallèlement, ils font partie de la petite et intime famille de HCCA et profitent des avantages des deux mondes », a dit Daywalt.

L'entreprise met également l'accent sur le maintien d'un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle. Les employés reçoivent une allocation LifeCare de 2 000 $ par année qu'ils peuvent répartir entre un compte de soins de santé et un compte bien-être. Cet argent peut être utilisé de presque toutes les façons pour favoriser leur santé et leur bien-être : en aménageant un gymnase à la maison ou un cinéma maison (divertissement) et en achetant des fournitures ergonomiques pour leur bureau à domicile. Les demandes de remboursement de dépenses peuvent être présentées au moyen d'une application mobile. Le remboursement est effectué dans un délai d'une semaine.

En ce qui concerne les avantages financiers liés aux études et à la retraite pour les employés, l'entreprise offre un remboursement des frais de scolarité, des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) de contrepartie qui offrent des augmentations en pourcentage en fonction de l'ancienneté et des primes de rendement de fin d'année.

Tout au long de l'année, alors que la pandémie continuait, HCCA a accordé la priorité à l'engagement et à la communication entre les employés, et entre les employés et l'équipe de direction. L'entreprise a lancé les bulletins « Monthly Buzz » pour fournir des mises à jour mensuelles sur les activités, lancé le programme de prix « Values in Action » pour encourager la reconnaissance entre pairs et offert diverses séances virtuelles sur le bien-être pendant les Mois de la littératie financière et de la santé physique et mentale.

HCCA s'est tournée vers des solutions de rechange virtuelles pour les réunions et les événements. Les assemblées d'information, les activités habituelles des clubs d'employés, les séries sur le bien-être, les discussions culturelles, les activités de bienfaisance ainsi que la semaine de reconnaissance envers les employés ont également été tenues virtuellement.

À propos de Hyundai Capital Canada

Hyundai Capital Canada (HCCA) est une filiale de services financiers du Hyundai Motor Group. Établie à Toronto, HCCA offre des services financiers pour la location et l'achat des marques Hyundai, Kia et Genesis, desservant plus de 400 concessionnaires et clients partout au Canada. HCCA est déterminée à stimuler la croissance de ces trois marques.

