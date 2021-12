Le Flex Seal Liquid vient combler un besoin chez les clients de Home Depot Canada





WESTON, Floride, le 14 déc. 2021 /CNW/ - La gamme de produits Flex SealMD est fière d'annoncer le lancement officiel du Flex Seal LiquidMD dans les magasins Home Depot au Canada.

Le Flex Seal Liquid est un revêtement scellant caoutchouté épais que vous pouvez brosser, rouler, tremper et verser dans les fissures et les trous pour former une barrière résistante à l'eau et aux intempéries. Ce liquide novateur est imperméable à l'air, à l'eau et à l'humidité. Il est également à l'épreuve de la moisissure, des produits chimiques et des rayons UV, ce qui en fait le produit idéal pour de nombreux projets de réparation domiciliaire, de bricolage et de protection résidentielle. Il est aussi sans danger pour les plantes et les animaux.

« Nous sommes très heureux de lancer d'autres produits dans les magasins de Home Depot Canada, qui est un partenaire de choix, a déclaré Phil Swift, chef de la direction, inventeur et porte-parole de la gamme de produits Flex Seal. Nous sommes ravis de poursuivre notre croissance avec Home Depot et d'accroître la disponibilité de nos produits. »

Le revêtement scellant de caoutchouc liquide sera offert chez les détaillants en formats de 16 oz (noir et blanc) et 32 oz (noir). Vous trouverez ce produit sur les tablettes aux côtés des autres produits de la gamme : Flex Seal Spray, Flex GlueMD, Flex TapeMD et Flex PasteMD.

À propos de la gamme de produits Flex Seal

Swift Response, LLC est le distributeur et l'agent de commercialisation de la gamme de produits Flex SealMD. Fondée en 2011, l'entreprise fournit une variété de produits pour faire soi-même des réparations et des travaux d'entretien à la maison : imperméabilisation, adhérence, collage et scellage.

