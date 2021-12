Près de 25 M$ pour le maintien de mesures d'atténuation en transport collectif en 2022





MONTRÉAL, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annonce une participation financière de l'ordre de 24,8 millions de dollars pour la reconduction, en 2022, de mesures d'atténuation en transport collectif et actif. Cette contribution illustre concrètement toute l'importance que le gouvernement du Québec accorde à l'implantation de solutions de mobilité durable pour limiter les répercussions des chantiers routiers sur la circulation dans la région métropolitaine.

Versée à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), cette somme permettra de soutenir des mesures actuellement en vigueur, comme des bonifications de services sur les réseaux d'exo, du Réseau de transport de Longueuil (RTL), de la Société de transport de Laval (STL) et de la Société de transport de Montréal (STM), ou l'ajout de cases de stationnement incitatif, excluant celles mises en place dans le cadre de la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. De 2011 à 2021, ce sont 443,8 millions de dollars qui ont été investis pour le maintien ou la mise en place de mesures d'atténuation en transport collectif.

« Notre gouvernement est conscient des répercussions majeures des chantiers routiers sur la circulation dans la région métropolitaine de Montréal. Parce que le transport collectif est une solution durable à la congestion routière, il est essentiel pour nous de conserver les mesures d'atténuation qui ont été implantées et qui ont fait leurs preuves. Ces mesures s'ajoutent aux efforts quotidiens des partenaires de Mobilité Montréal pour coordonner les entraves liées aux chantiers et en limiter le nombre et les répercussions sur la circulation. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le transport collectif est non seulement un levier pour la reprise économique, mais un incontournable pour améliorer la mobilité de tous les citoyens et citoyennes de la région métropolitaine de Montréal. De concert avec nos partenaires, nous avons coordonné le développement de solutions efficaces en transport collectif afin d'atténuer les répercussions de nombreux chantiers et, ultimement, de lutter contre la congestion routière. Je tiens à remercier le gouvernement du Québec et à souligner le travail constant des équipes d'exo, du RTL, de la STL et de la STM. »

Benoît Gendron, directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain

TRANSPORT COLLECTIF

Mesures reconduites

Réseau de transport de Longueuil (RTL)

2 départs sur la ligne 85 entre Boucherville et le terminus Longueuil

et le terminus 1 départ sur la ligne 84 entre Boucherville et le terminus Longueuil

et le terminus 6 départs sur la ligne 45 entre le terminus Panama et le centre-ville de Montréal

et le centre-ville de Montréal Ligne 22 entre le stationnement de Mortagne et la gare de Saint-Hubert

Société de transport de Laval (STL)

3 départs sur la ligne 27 entre la gare Vimont et la station de métro Cartier

et la station de métro 3 départs sur la ligne 33 entre les stations de métro Cartier et Montmorency

et Montmorency 1 départ sur la ligne 37 entre le terminus Industriel et la station de métro Cartier

19 départs sur la ligne 42 entre le terminus Le Carrefour et le terminus Chartrand/Déry

1 départ sur la ligne 63 entre la gare Sainte-Rose et la station de métro Cartier

et la station de métro 13 départs sur la ligne 65 entre la gare Sainte-Rose et la station de métro Montmorency

et la station de métro Montmorency 11 départs sur la ligne 144 entre le terminus Saint-Martin et la station de métro Côte-Vertu

et la station de métro Côte-Vertu 14 départs sur la ligne 151 entre le terminus Dufferin et la station de métro Côte-Vertu

12 départs sur les lignes 52 et 252 entre le terminus Chartrand/Déry et la station de métro Radisson

12 départs sur la ligne 925 entre le terminus Chartrand/Déry et la station de métro Radisson

3 départs sur la ligne 942 entre le terminus Chartrand/Déry et la station de métro Montmorency

5 départs sur la ligne 48 entre le terminus Haut-Saint-François et la station de métro Cartier

Société de transport de Montréal (STM)

Prolongement du parcours de la ligne 439 vers le sud de Laval , entre Henri-Bourassa et la station de métro Pie-IX

, entre Henri-Bourassa et la station de métro Pie-IX Maintien des lignes 405, 425, 475 et 485 entre l'ouest de l'île de Montréal et la station de métro Lionel-Groulx

Ajout de 30 places au stationnement Namur Est*

Exo

Exploitation du terminus Mansfield (TCV II)

(TCV II) Exploitation de la gare du Canal à Lachine

100 cases au stationnement incitatif de la gare Pointe-Claire *

* 257 cases et 5 quais au stationnement incitatif Chambly *

* 52 cases au stationnement incitatif existant à la gare Pincourt - Terrasse-Vaudreuil *

- * 6 départs supplémentaires de trains sur la ligne Candiac

244 cases et 6 quais au stationnement incitatif Montcalm à Candiac *

à * 278 cases au stationnement incitatif à Châteauguay*

395 cases au stationnement incitatif de la gare Sainte-Catherine *

* 100 cases au stationnement incitatif de la gare Vimont *

* 435 cases au stationnement incitatif de la gare Saint-Jérôme*

118 cases pour le covoiturage au stationnement incitatif de la halte-covoiturage Mirabel *

* 2 débarcadères à la gare Rosemère et bonification des accès pour les vélos*

1 voiture sur la ligne de train Vaudreuil - Hudson aux départs en période de pointe du matin et du soir

- aux départs en période de pointe du matin et du soir 1 autobus doubleur sur la ligne 111 entre Sainte-Martine et le terminus Mansfield

et le terminus 2 autobus doubleurs sur les lignes 100, 115 et 200 vers le centre-ville de Montréal

200 vers le centre-ville de Montréal 15 départs sur la ligne 35 vers la gare de Saint-Constant

5 départs sur la ligne 100 vers le centre-ville de Montréal

Ajout de temps de parcours à la suite de la restriction de charge sur le pont de l'île Bélair

Autobus doubleurs pendant la fermeture de 2 voies dans une même direction du pont Mercier - Directions Montréal ou Rive-Sud

- Directions Montréal ou Rive-Sud 10 départs sur la ligne 28 entre Châteauguay et le terminus Mansfield

6 départs de taxi-bus en destination de la gare Delson sur la ligne Candiac

sur la ligne 2 autobus doubleurs pour les lignes 321 et 323 entre Candiac et le terminus Mansfield

323 entre et le terminus 10 départs sur les lignes 321 et 323 entre Candiac et le terminus Mansfield

323 entre et le terminus 2 autobus doubleurs sur les lignes 400 et 401 entre Chambly et le terminus Mansfield

401 entre et le terminus 11 départs sur la ligne 401 entre Chambly et le terminus Mansfield

et le terminus 24 départs sur la ligne Express A-40 entre Vaudreuil-Dorion et la station de métro Côte-Vertu

et la station de métro Côte-Vertu 34 départs sur les lignes 7 et 10 entre Vaudreuil-Dorion , Sainte-Anne-de-Bellevue et Pointe-Claire

, et 22 départs sur la ligne 35 dans le secteur de L'Île-Perrot

2 autobus doubleurs sur la ligne Express A-40 entre Vaudreuil-Dorion et la station de métro Côte-Vertu

et la station de métro Côte-Vertu 57 départs sur les lignes 19, 24, 30, 57 et 140 entre Terrebonne et différentes stations de métro

TRANSPORT ACTIF

Mesure reconduite

Espace-vélo au terminus Longueuil , de concert avec l'Université de Sherbrooke

Un investissement de 24,8 millions de dollars

pour le maintien de solutions efficaces en transport collectif et actif!

* La participation financière couvre les coûts d'exploitation de ces mesures, puisqu'elles sont déjà en place.

