betoobe - Gérer durablement sa flotte mobile : plus qu'un simple concept





SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, France, 14 décembre 2021 /PRNewswire/ -- La gestion des flottes mobiles n'est plus aujourd'hui un concept mais une réalité que les entreprises doivent intégrer. Dans ce contexte, au-delà des aspects liés à la gestion des flottes se pose un nouveau challenge: la dimension RSE et environnementale. En effet, les mobiles impactent le bilan carbone des entreprises. Pour répondre à des politiques RSE vertueuses, la prise en compte du cycle de vie des équipements IT et des mobiles doit être abordée. Ce faisant, il sera possible de limiter son impact environnemental et d'accéder à de nouvelles sources de revenus.

Gérer la fin de vie des smartphones et miser sur le reconditionné

Un mobile est utilisé en moyenne deux ans avant d'être remplacé, et souvent jeté. Cette situation a des effets de bord à l'échelle mondiale au regard du nombre de mobiles concernés et de la toxicité des matériaux qui les composent. Ainsi, une gouvernance vertueuse de sa flotte permet de piloter au mieux son renouvellement et de mettre en place un dispositif de collecte des anciens terminaux pour en assurer un recyclage ou un reconditionnement, ce qui permettra de donner une deuxième vie au mobile.

On notera également qu'au-delà de la préservation de l'environnement, cette approche permet aux entreprises de vendre leurs anciens mobiles et d'accéder à une véritable manne financière, notamment pour les sociétés qui gèrent des flottes conséquentes. Enfin, elles pourront aussi s'équiper en mobiles reconditionnés en réalisant jusqu'à 50 % d'économie par rapport à l'achat d'un mobile neuf.

Allonger la durée d'utilisation grâce à la réparation

Comme nous l'avons vu, le cycle de remplacement de mobiles est assez court, il pourrait pourtant être optimisé grâce à la réparation. En effet, nombre de mobiles sont remplacés suite à de simples pannes qui pourraient être réparées pour une somme moins importante qu'un rachat. Ce point est d'autant plus d'actualité que le prix des mobiles neufs ne cesse d'augmenter. Une gestion vertueuse de son parc permet de lutter contre des phénomènes comme l'obsolescence programmée en allongeant la durée des mobiles.

Industrialiser sa gestion de flottes pour simplifier sa démarche RSE

En combinant acquisition de smartphones reconditionnés, réparation et recyclage, l'entreprise s'engage dans une démarche RSE cohérente. Pour permettre aux DSI de la déployer, s'appuyer sur une plateforme qui simplifie la gestion des flottes mobiles est un élément incontournable.

