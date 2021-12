Avis aux médias - La FCEI est disponible pour commenter la mise à jour économique fédérale au nom des PME canadiennes





OTTAWA, ON, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) se tient prête pour commenter, au nom des propriétaires de PME canadiennes, la mise à jour économique fédérale présentée aujourd'hui.

Le plus récent Tableau de suivi de la santé des PME de la FCEI montre que seulement 36 % des PME enregistrent à nouveau des ventes normales. La FCEI demande au gouvernement fédéral de mettre en place des mesures pour soutenir la reprise des PME et de prendre des engagements concrets aujourd'hui.

Programmes d'aide COVID-19 :

Abaisser les seuils d'admissibilité de tous les programmes d'aide aux entreprises et augmenter les taux de subvention pour toutes les entreprises en employant la même formule que celle du Programme de relance pour le tourisme et l'accueil.

Inclure les nouvelles entreprises lancées après le début de la pandémie dans tous les programmes d'aide.

Offrir des prêts additionnels via le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), accroître la portion convertible en subvention, et reporter l'échéance de remboursement à la fin de 2024.

S'assurer que les PME qui doivent instaurer le passeport vaccinal reçoivent le milliard de dollars promis aux provinces par le fédéral afin de financer les coûts associés à la mise en oeuvre de ce système.

Maîtriser les coûts d'exploitation :

Geler la hausse des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et de toutes les autres taxes imposées aux PME qui est prévue pour 2022.

(RPC) et de toutes les autres taxes imposées aux PME qui est prévue pour 2022. Instaurer un partage 50/50 des cotisations à l'assurance-emploi entre employeurs et employés.

Mettre en oeuvre des politiques pour faire face aux pénuries de main-d'oeuvre et de compétences, en élargissant temporairement le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET).

Réduire le fardeau administratif.

Mettre en place un plan pour réduire le déficit et atteindre l'équilibre budgétaire.

Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI, se tient à la disposition des médias pour commenter les décisions prises.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 08:00 et diffusé par :