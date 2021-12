Les Thés DAVIDsTEA mettent la clientèle à l'avant-plan en renforçant leurs capacités de préparation de commandes





MONTRÉAL, 14 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq:DTEA), détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, sont ravis d'annoncer leur partenariat avec WIPTEC Préparation de commandes (« WIPTEC »), un chef de file en solutions logistiques 3PL ayant des installations de pointe à Longueuil, au Québec, pour l'impartition de l'ensemble de leurs activités d'entreposage, de distribution et d'expédition au Canada et aux États-Unis.

L'adoption de ce nouveau modèle logistique vise à augmenter considérablement les capacités de distribution et à améliorer l'expérience de la clientèle nord-américaine. Ainsi, Les Thés DAVIDsTEA pourront accroître leurs activités de vente au détail en ligne et raccourcir les délais de livraison en facilitant des services comme la livraison le jour même ou le lendemain sur des marchés clés, et en gérant mieux les pics de demande que connaissent les entreprises à forte croissance ou saisonnières. Le nouveau modèle permettra de traiter les commandes de leurs 18 boutiques phares au pays, en plus de contribuer à la croissance de leurs activités de commerce en ligne.

« Chez Les Thés DAVIDsTEA, nous voulons offrir à nos clients une expérience attrayante, personnalisée et sans accroc, qu'il s'agisse des produits ou des services. L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante de notre histoire : nous nous dotons d'un nouveau modèle opérationnel pour fournir à nos clients canadiens, américains et de gros des services de préparation de commandes de calibre mondial et pour accroître notre efficacité globale », a déclaré Frank Zitella, président et chef de l'exploitation chez Les Thés DAVIDsTEA.

« Tandis que notre nouveau partenaire rehausse son expérience client distinctive, nous sommes fiers de mettre à son service notre équipe d'experts passionnés, notre logiciel de gestion intégrée LEAD WMS et notre centre de préparation de commandes parmi les plus modernes, s'est réjoui Martin Ball, président de WIPTEC. Cette entente témoigne de l'importance que nous attachons aux besoins grandissants de nos clients actuels et futurs, et prouve que nous sommes déterminés à maintenir notre position stratégique sur le marché pour rester à l'avant-garde de la transformation numérique et technologique que connaît le secteur du détail. Habitués aux changements, nous avons tout ce qu'il faut pour conclure un partenariat mutuellement avantageux avec une entreprise qui partage nos valeurs et dont les objectifs cadrent avec les nôtres. »

La distribution des produits Les Thés DAVIDsTEA se fait à partir du nouveau site de préparation de commandes de WIPTEC à Longueuil, un centre de pointe d'une superficie de 1 700 000 pieds carrés. Les Thés DAVIDsTEA tirent déjà des bénéfices du nouveau modèle de fonctionnement, car des stocks destinés aux boutiques et des commandes de gros partent de cet endroit depuis août 2021. Les installations de la région de Montréal expédient aussi les commandes en ligne passées aux États-Unis et au Canada depuis le début novembre 2021.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d'accessoires et de cadeaux liés au thé par l'intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/ca_fr, du marché Amazon, de ses clients grossistes qui comprennent plus de 3 300 épiceries et pharmacies, et de 18 magasins canadiens appartenant à la Société. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d'origine unique. Notre passion et notre connaissance du thé imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d'explorer le goût, la santé et le style de vie du thé. En mettant l'accent sur les saveurs novatrices, les ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des «?collections?» saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et amusant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.

À propos de WIPTEC Préparation de commandes

Fondée au Québec en 2002, WIPTEC Préparation de commandes se démarque depuis 19 ans en tant qu'expert de la préparation de commandes sur les marchés B2B (détail) et B2C (commerce électronique). Dans ses infrastructures modernes et technologiques à Sherbrooke et à Longueuil, qui couvrent une superficie dépassant 2 300 000 pieds carrés, plus de 1 000 employés expédient 85 000 000 de colis par jour. Chef de file toujours à la recherche de solutions novatrices, WIPTEC offre aux entreprises de partout dans le monde des solutions complètes, efficaces, intégrées et hautement stratégiques, de la prise en charge des produits postproduction à l'expédition vers des points de vente ou des adresses résidentielles. Ses opérations comprennent également des activités d'assemblage, de mise en kit, de gestion d'inventaire et d'ingénierie des procédés. Propriétaire de sa propre technologie logicielle, LEAD WMS, WIPTEC allie qualité, productivité et technologie de pointe dans ses différents centres de préparation de commandes. Pour en savoir plus, consultez le www.wiptec.ca.

