Retrace AV lance un nouveau produit de peinture capable d'éliminer le SARS-CoV-2, le virus de la COVID-19, en 30 minutes





Partout dans le monde, des milliards de personnes tentent de retourner au travail ou à l'école et de reconquérir les espaces publics. Les gouvernements et les chefs d'entreprises doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour stimuler la confiance et faire savoir aux consommateurs que leur sécurité est leur priorité absolue.

Retrace AV est LA solution à l'épreuve du futur parce que son mode de fonctionnement n'est spécifique à aucun variant.

Retrace AV peut être ajouté à de la peinture acrylique pour obtenir une protection à 99,99 % contre le SARS-CoV-2, le virus de la COVID-19. Aucune formation n'est requise, il suffit de verser le produit, de le mélanger et de commencer à peindre.

Seuls 25 millilitres de ce produit facile à commander et à entreposer sont nécessaires par litre de peinture et ses effets sont immédiats dès que la peinture est sèche.

Cela signifie qu'une couche de finition de la peinture de votre choix vous offre la sécurité et des effets antipathogènes contre les virus et les bactéries pendant de nombreuses années (testé pour dix ans) et que son efficacité pourra être vérifiée par des fournisseurs agréés chaque année suivant l'application.

Conçu par une équipe internationale, Retrace AV a été testé à l'aune des normes ISO 21702, ISO 22196 et ISO 11607 par des laboratoires indépendants, y compris par le National Health Service (NHS) britannique et par UL, un organisme mondial de certification de sécurité, qui ont vérifié son efficacité contre le SARS-CoV-2.

La COVID-19 est toujours là et pour un certain temps. Selon d'éminents scientifiques comme Ian Mackay1, virologue de l'université du Queensland, et Shweta Bansal2, écologue des maladies infectieuses de l'université de Georgetown, la meilleure façon de se défendre contre la COVID-19 est d'opter pour la multiplicité des mesures.

Les scientifiques réaffirment que les vaccins ne peuvent constituer l'unique ligne de défense et que nous devons exploiter tous les outils à notre disposition.

Jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle, les entreprises peuvent intégrer Retrace AV à leur stratégie de sécurité pour favoriser la tranquillité d'esprit et stimuler la confiance des consommateurs.

Pour en savoir plus ou acheter Retrace AV, rendez-vous sur https://retraceav.com/.

[fin]

Notes aux rédacteurs

Retrace AV Limited, une société du groupe Retrace, dirige l'équipe internationale de fabricants et de distributeurs qui lance l'additif pour peinture antipathogène innovant sur le marché mondial.

Consultez leur site web pour en savoir plus.

L'évaluation de validation menée par UL est une évaluation scientifique objective qui confirme la véracité des arguments commerciaux.

Consultez l'évaluation de validation de Retrace-AV ici.

1 https://www.nytimes.com/2020/12/05/health/coronavirus-swiss-cheese-infection-mackay.html

2 https://www.theatlantic.com/health/archive/2021/08/delta-has-changed-pandemic-endgame/619726/

