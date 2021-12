/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Dévoilement de données inquiétantes sur les évictions de locataires/





MONTRÉAL, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), en compagnie du Bureau d'animation et information de Québec (BAIL) et d'Action-logement Lanaudière, dévoileront des données préoccupantes sur les reprises de logement, les évictions et les rénovictions. Le nombre de demandes d'aide de locataires en lien avec ces problèmes ne cesse d'augmenter partout au Québec. Les organismes interpelleront la ministre l'Habitation du Québec, Andrée Laforest, pour qu'elle renforce les protections des locataires et mette un terme aux évictions pour le profit.

Quoi : Conférence de presse



Date : Mardi le 14 décembre 2021



Heure : 10h30



Lieu : Via la plateforme Zoom :





https://us02web.zoom.us/j/86792167129?pwd=TTBDc2daaDgvckZjZG91dDBLcE92dz09

rclalq.qc.ca

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 07:30 et diffusé par :