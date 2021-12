Le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne est fier d'annoncer les personnalités qui seront intronisées à titre de Compagnons de l'Ordre du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne en 2022





Récompensés pour l'ensemble de leurs réalisations dans le secteur des affaires, Maureen Kempston Darkes, Hassan Khosrowshahi, André Desmarais, Paul Desmarais fils et Paul Guy Desmarais père (à titre posthume) entreront au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne en 2022

TORONTO, le 14 déc. 2021 /CNW/ - Chaque année, le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne célèbre des chefs d'entreprise remarquables et leur rend hommage pour l'ensemble de leurs réalisations. Aujourd'hui, le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne est heureux d'annoncer son groupe de personnalités qui seront intronisées à titre de compagnons en 2022 :

Maureen Kempston Darkes - Ordre du Canada , Ordre de l' Ontario , doctorat en commerce, doctorat en droit, vice-présidente, General Motors Group, présidente de GM en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient (retraitée)

- Ordre du , Ordre de l' , doctorat en commerce, doctorat en droit, vice-présidente, General Motors Group, présidente de GM en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient Hassan Khosrowshahi - Ordre du Canada , Ordre de la Colombie-Britannique, président, Persis Holdings

- Ordre du , Ordre de la Colombie-Britannique, président, Persis Holdings Andr é Desmarais - Ordre du Canada , Ordre du Québec, président délégué du conseil de Power Corporation du Canada

- Ordre du , Ordre du Québec, président délégué du conseil de Power Corporation du Paul Desmarais fils - Ordre du Canada , Ordre du Québec, MBA, président, Power Corporation du Canada

- Ordre du , Ordre du Québec, MBA, président, Power Corporation du Paul Guy Desmarais père (à titre posthume, 1927-2013) - Conseil privé de la reine pour le Canada , Compagnon de l'Ordre du Canada , Ordre du Québec, ancien président et chef de la direction, Power Corporation du Canada

« En tant que chancelière du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne en 2022, j'ai le plaisir de féliciter madame Kemptson Darkes, M. Khosrowshahi et la famille Desmarais, a déclaré Janice Fukakusa. Non seulement ces pionniers accomplis aux talents diversifiés sont-ils reconnus pour leur vision et leur leadership, leur impact économique national et mondial, leur engagement communautaire et leur philanthropie, mais ils sont aussi des modèles pour les jeunes entrepreneurs Canadiens. »

Le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne a été créé en 1979 pour rendre hommage à des personnalités exceptionnelles et visionnaires qui ont contribué au développement économique et à la prospérité du Canada.

Chaque année, les chefs d'entreprise sont nommés par leurs pairs et choisis par un comité de sélection indépendant qui représente les entreprises, les établissements d'enseignement et les médias de premier plan du pays. « Nous remercions Korn Ferry, notre partenaire de sélection officiel, pour son examen minutieux des candidatures, et mes collègues du comité de sélection pour leur engagement réfléchi tout au long du processus », a déclaré madame Fukakusa.

Les lauréats de cette année seront officiellement intronisés au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne à titre de Compagnons lors du dîner et de la cérémonie d'intronisation de 2022, qui auront lieu le 12 mai au Palais des congrès du Toronto métropolitain. Les recettes de cet événement appuient la mission de JA Canada qui consiste à offrir des programmes éducatifs expérientiels aux étudiants portant sur la culture financière, la préparation à l'emploi et l'entrepreneuriat.

« En rendant hommage à ces Canadiens remarquables, le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne transmet un héritage d'exemples à suivre afin d'inspirer les jeunes pendant plusieurs générations, a déclaré Scott Hillier, président et PDG de JA Canada. En tant que compagnons, ils sont des mentors et des exemples à suivre pour les jeunes membres des programmes de JA qui représentent les futurs leaders du Canada. »

À propos du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne

Le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne célèbre les réalisations exceptionnelles des plus éminents chefs d'entreprise du Canada. Depuis 1979, plus de 200 chefs d'entreprise ont été intronisés au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne. L'évènement comprenant le dîner et la cérémonie d'intronisation au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne, qui célèbre les dirigeants d'aujourd'hui et inspire les leaders de demain, est la principale activité nationale de financement à l'appui de JA Canada. Pour en savoir plus, consultez le site www.cbhf.ca.

À propos de JA Canada

JA Canada prépare les jeunes à réussir, en offrant chaque année des programmes d'apprentissage par l'expérience à plus de 200 000 étudiants au Canada. Nous travaillons en collaboration avec des éducateurs, des bénévoles et des entreprises afin d'informer les étudiants sur les questions entourant la culture financière, la préparation au travail et l'entrepreneuriat. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.jacanada.org.

