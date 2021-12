Gold Standard Diagnostics, une société d'Eurofins Technologies, lance un test marqué CE pour la détection du variant du SARS-CoV-2 Omicron





Gold Standard Diagnostics réagit face à la menace du variant émergent du SARS-CoV-2 Omicron en fournissant des solutions de diagnostic innovantes.

Le variant du SARS-CoV-2 Omicron a suscité de vives inquiétudes compte tenu de sa propagation rapide en Afrique du Sud. Sa présence est désormais confirmée dans plus de 40 pays. Ce variant présente de nombreuses mutations permettant au virus d'échapper à la réponse immunitaire induite par une infection ou une vaccination antérieure.

Avec les incertitudes actuelles entourant les dangers du variant du SARS-CoV-2 Omicron, il est crucial de surveiller de près sa propagation et de fournir des solutions de diagnostic fiables pour identifier sa présence. À l'heure actuelle, la population du variant est composée de deux groupes (BA.1 et BA.2) dont l'un, surnommée « le Stealth Omicron », ne comporte pas de délétion en position 69-70 dans la protéine spike. Cette délétion a cependant toujours servi de solution pour identifier ce variant lors des tests RT-PCR couramment utilisés [1].

Gold Standard Diagnostics Europe propose désormais un test RT-PCR rapide et fiable détectant le variant du SARS-CoV-2 Omicron, y compris les deux groupes. Le kit GSD NovaType II SARS-CoV-2 identifie tout particulièrement les mutations N501Y et K417N, présentes dans Omicron en une heure environ, beaucoup plus rapidement que les méthodes de séquençage du génome. Le test a reçu le marquage CE et est disponible immédiatement.

Le kit GSD NovaType II SARS-CoV-2 complète la gamme de solutions diagnostiques développées pour répondre aux risques liés aux variants émergents du SARS-CoV-2, notamment le test GSD NovaType Detect & Select K417N SARS-CoV-2 (RUO), qui combine, en une seule réaction, la détection du SARS-CoV-2 et l'identification d'une mutation du variant Omicron.

Référence

À propos d'Eurofins Technologies ? un fournisseur en croissance rapide de technologies de diagnostic dans les domaines des immunoessais et des méthodes de détection moléculaire

S'appuyant sur l'expérience et l'excellence scientifique du groupe Eurofins, Eurofins Technologies est un fournisseur mondial en croissance rapide de technologies de diagnostic et d'instruments de pointe basés sur la technique ELISA dans le domaine des tests bioanalytiques pour les secteurs des denrées alimentaires, de l'alimentation animale, de l'environnement, de la santé animale et des diagnostics cliniques.

À propos d'Eurofins ? le leader mondial de la bioanalyse

Eurofins teste pour la vie. Comptant plus de 55 000 collaborateurs répartis sur un réseau de 900 laboratoires dans plus de 50 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

