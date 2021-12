DAVIE CRÉE UNE DIVISION À MONTRÉAL AFIN D'INVESTIR DANS LES ENTREPRISES ET L'INNOVATION AU CANADA





«?Davie Capital?» assurera la gestion des investissements majeurs à travers le Canada .

. Sa mission sera notamment axée sur les engagements de la Davie en matière de stratégie nationale de construction navale

La division sera basée à Montréal et consolidera le positionnement de Davie à l'échelle canadienne.



LÉVIS, QC, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Chantier Davie a annoncé aujourd'hui la création, au premier trimestre de 2022, d'une division d'investissement sous le nom de «?Davie Capital?».



Davie Capital sera basée au 1250 René-Lévesque à Montréal. La division sera chargée de l'identification, de l'évaluation et de la gestion des investissements majeurs à travers le Canada dans le cadre de la participation de Davie à la Stratégie nationale de construction navale (SNCN) et d'autres programmes. Davie a déjà engagé plusieurs millions de dollars dans des projets clés et, au cours des prochaines années, elle pourrait fournir avec ses partenaires près de 8,5 milliards de dollars en contenu canadien.

James Davies, président et chef de la direction, a déclaré : «?Notre vision et ambition de façonner et d'être un chef de file du secteur de la construction navale feront en sorte que Davie Capital poursuivra une multitude d'opportunités par lesquelles nous serons à même de générer une valeur concrète et à long terme pour le Canada.?»

M. Davies a ajouté : «?En plus d'être un pôle pour nos activités d'investissements, le bureau de Montréal servira également de bureau satellite en lien avec la construction navale à la Davie. Cela permettra aux membres de notre personnel montréalais, de plus en plus nombreux, qui oeuvrent dans une série d'activités telles que l'ingénierie, l'approvisionnement et les finances, de travailler à partir de l'un ou l'autre de nos bureaux.?»

En mettant l'accent sur l'innovation, Davie tirera parti des contrats pour favoriser et assurer la pérennité économique de l'industrie canadienne de la construction navale et de l'industrie maritime en général dans trois domaines prioritaires : le développement des ressources humaines, l'investissement technologique et le développement industriel.

En s'associant à des établissements universitaires de premier plan, à des entreprises établies et à des entreprises en démarrage, les investissements de Davie dans la recherche et le développement et la commercialisation de nouveaux produits et de nouvelles technologies créeront des avantages économiques et financiers importants pour les décennies à venir.

«?Davie est maintenant dans une position de force et de stabilité sans précédent. Nous sommes en mesure d'investir, de croître et de générer de la valeur. Notre impact économique augmentera de façon exponentielle, tout en soutenant directement des milliers de travailleurs à travers notre chaîne d'approvisionnement pancanadienne?», a conclu M. Davies.



À PROPOS DE CHANTIER DAVIE CANADA INC.

Situé à Lévis, Québec, Davie est le premier constructeur naval du Canada et un leader mondial dans la livraison de navires spécialisés et essentiels des gouvernements et des clients commerciaux. Fondé en 1825, Davie est le constructeur naval le plus ancien, le plus important et le plus performant du Canada. Notre main-d'oeuvre de classe mondiale construit et entretient des navires complexes qui permettent à nos clients de protéger la sécurité nationale et économique, ou de répondre à des besoins commerciaux aigus. Pour en savoir plus, consultez le site davie.ca



