La Banque Scotia et Cineplex transforment le monde des programmes de fidélisation au Canada en lançant Scène+





Le programme amélioré de récompenses accueille de nouveaux partenaires et offre davantage d'occasions d'accumuler et d'échanger des points dans le cadre d'une offre unique et simplifiée

TORONTO, le 14 déc. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia et Cineplex transforment aujourd'hui le monde des programmes de fidélisation et de récompenses au Canada en lançant Scène+MC, un programme de fidélisation nouveau genre fusionnant les programmes SCÈNEMD et Points-bonis ScotiaMD. Le programme revitalisé rehausse grandement son offre à ses millions de membres, notamment par l'ajout de Rakuten et de Voyages Scène+ administré par Expedia Group.

Scène+ vise à être l'un des programmes de fidélisation les plus importants et offrant le plus de souplesse au Canada, avec des récompenses qui répondent davantage aux intérêts de ses 10 millions de membres. Les membres pourront encore recevoir les récompenses qu'ils aiment -billets de cinéma, divertissements, repas au restaurant - et ils pourront désormais échanger des points Scène+ contre des voyages, des articles divers et des crédits sur leur compte.

Si le lancement de Scène+ marque la première étape de l'évolution d'un programme de fidélisation de premier ordre, c'est aussi le point de départ d'améliorations et d'expansion future du programme.

Dès aujourd'hui, une nouvelle appli intuitive mobile est au coeur de l'expérience des clients, qui pourront l'utiliser pour leurs achats courants chez divers partenaires dont la liste grandit sans cesse. Les membres peuvent accumuler des points à l'aide de leur carte Scène+ et lors de leurs achats courants réglés par l'une des huit cartes de débit ou de crédit admissibles de la Banque Scotia - comme les cartes de crédit primées American ExpressMD Or de la Banque Scotia et Visa Infinite* PasseportMC Banque Scotia - et vérifier facilement leur solde de points dans une plateforme conviviale.

Offrant davantage de possibilités d'accumuler et d'échanger des points sur des achats courants, le programme Scène+ est sur le point de devenir la solution privilégiée par des millions de Canadiens.

Nouvelles caractéristiques et nouveaux partenaires

Voyages Scène+ - Les membres de Scène+ peuvent maintenant accumuler et échanger des points lorsqu'ils font leurs réservations par Voyages Scène+, qui est administré par Expedia Group. Les membres obtiennent 3 points par dollar d'achat ou d'échange de points sur les séjours à l'hôtel ou la location de voiture par l'intermédiaire de Voyages Scène+. Scène+ est l'un des quelques programmes de fidélisation au Canada qui permet à ses membres d'accumuler des points sur la valeur complète de l'opération, même lorsqu'ils paient avec des points. Les membres peuvent utiliser leurs points pour payer la totalité ou une partie de leurs réservations d'hôtel, de voiture de location et de billets d'avion. D'autres options sont à venir.

Les membres de Scène+ peuvent maintenant accumuler et échanger des points lorsqu'ils font leurs réservations par Voyages Scène+, qui est administré par Expedia Group. Les membres obtiennent 3 points par dollar d'achat ou d'échange de points sur les séjours à l'hôtel ou la location de voiture par l'intermédiaire de Voyages Scène+. Scène+ est l'un des quelques programmes de fidélisation au qui permet à ses membres d'accumuler des points sur la valeur complète de l'opération, même lorsqu'ils paient avec des points. Les membres peuvent utiliser leurs points pour payer la totalité ou une partie de leurs réservations d'hôtel, de voiture de location et de billets d'avion. D'autres options sont à venir. Scène+ et Rakuten - Les membres peuvent lier leurs comptes Scène+ et Rakuten.ca pour avoir accès instantanément à des offres exclusives et accumuler des points Scène+ au lieu de « remises en argent » de Rakuten chez des centaines de détaillants en ligne dont Gap, Sephora, Indigo et Sport Chek. Seuls les membres Scène+ peuvent recevoir jusqu'à 20 % de plus de « remises en espèces » en points dans le cadre des offres exclusives versées dans leur boîte d'arrivée Scène+.

- Les membres peuvent lier leurs comptes Scène+ et Rakuten.ca pour avoir accès instantanément à des offres exclusives et accumuler des points Scène+ au lieu de « remises en argent » de Rakuten chez des centaines de détaillants en ligne dont Gap, Sephora, Indigo et Sport Chek. Seuls les membres Scène+ peuvent recevoir jusqu'à 20 % de plus de « remises en espèces » en points dans le cadre des offres exclusives versées dans leur boîte d'arrivée Scène+. Magasinage - Tous les membres Scène+ ont davantage d'options pour échanger leurs points en ligne contre des articles des catalogues Apple MC et Best Buy MC ou contre des cartes cadeaux de plus de 60 détaillants canadiens.

- Tous les membres Scène+ ont davantage d'options pour échanger leurs points en ligne contre des articles des catalogues Apple et Best Buy ou contre des cartes cadeaux de plus de 60 détaillants canadiens. Crédit sur le compte - Les membres Scène+ de la Banque Scotia peuvent accumuler des points sur leurs achats courants réglés par l'une des huit cartes de débit ou de crédit admissibles de la Banque Scotia - comme les cartes de crédit primées American ExpressMD Or de la Banque Scotia et Visa Infinite* PasseportMC Banque Scotia. Ils peuvent aussi échanger leurs points contre un crédit sur un compte lié à une carte de débit et de crédit admissible de la Banque Scotia.

Caractéristiques et partenaires que les membres aiment déjà

Cinéma - Les membres Scène+ peuvent continuer de s'évader au grand écran en accumulant et échangeant des points lorsqu'ils achètent des billets de cinéma et des collations dans l'un des 160 cinémas Cineplex du Canada .

- Les membres Scène+ peuvent continuer de s'évader au grand écran en accumulant et échangeant des points lorsqu'ils achètent des billets de cinéma et des collations dans l'un des 160 cinémas Cineplex du . Divertissement - Les membres peuvent accumuler et échanger des points pour la location ou l'achat de films dans la Boutique Cineplex ou pour leurs repas et divertissements dans les établissements The Rec Room et Playdium à l'échelle du pays. À titre de partenaire officiel de la NBA au Canada , les membres Scène+ ont accès à des concours exclusifs.

- Les membres peuvent accumuler et échanger des points pour la location ou l'achat de films dans la Boutique Cineplex ou pour leurs repas et divertissements dans les établissements The Rec Room et Playdium à l'échelle du pays. À titre de partenaire officiel de la NBA au , les membres Scène+ ont accès à des concours exclusifs. Restaurants - Les membres Scène+ peuvent satisfaire leur appétit pour les récompenses lorsqu'ils accumulent et échangent des points dans près de 700 restaurants partenaires de Scène+, comme Swiss Chalet?, Harvey's?, Montana's ? et plusieurs autres.

Amélioration de l'expérience des membres

Dès aujourd'hui, les membres SCÈNE et les titulaires d'une carte de débit ou de crédit admissible de la Banque Scotia qui permet d'accumuler des points SCÈNE ou des Points-bonis Scotia seront automatiquement inscrits au programme Scène+. Les points déjà accumulés seront convertis en points Scène+ de même valeur (un pour un).

Les membres Scène+ peuvent continuer d'accumuler et d'échanger des points avec leur carte de membre SCÈNE et accumuler encore plus de points en utilisant l'une des huit cartes de débit ou de crédit admissibles de la Banque Scotia donnant droit à des points Scène+.

Pour consulter leur compte Scène+, les membres peuvent aller sur Sceneplus.ca ou télécharger l'appli Scène+ dans l'App Store d'Apple ou le Play Store de Google.

Les titulaires d'une carte admissible de la Banque Scotia peuvent consulter leur solde de points Scène+ et se connecter à leur compte Scène+ en allant dans l'application mobile de la Banque Scotia. Pour avoir tous les détails sur les points Scène+, allez au www.scene.ca/sceneplus.

Citations:

« Comme plus de 90 % des Canadiens sont membres d'au moins un programme de fidélisation et de récompenses, nous avons vu le potentiel immense de la fusion du programme Points-bonis Scotia (qui offre une grande souplesse pour accumuler des points) et du programme SCÈNE (qui compte un très grand nombre de membres), explique Clinton Braganza, premier vice-président, Fidélisation de la clientèle et partenariats, Banque Scotia. Et pour le programme Scène+, ce n'est que le début! Nous planifions déjà de nombreuses améliorations intéressantes pour les mois à venir, afin d'offrir valeur et souplesse et ainsi répondre aux nombreux besoins des membres aux intérêts variés. »

« Depuis le lancement du programme SCÈNE, nous avons cherché activement des moyens de le faire évoluer et d'étendre ses avantages année après année, afin qu'il soit encore plus intéressant pour les Canadiens de tout le pays. Le programme Scène+ représente une évolution audacieuse et stimulante puisqu'il réunit deux programmes favoris de fidélisation et de récompenses au Canada : SCÈNE et Points-bonis Scotia, souligne Ellis Jacob, président et chef de la direction, Cineplex. Cet alignement stratégique ouvre un monde de possibilités pour l'avenir du programme Scène+ et permet à nos équipes de joindre, de divertir et de mobiliser encore plus d'invités et de cinéphiles que jamais auparavant. »

« Ce qui rend le programme Scène+ si intéressant et différent des autres programmes de fidélisation, c'est qu'il demeure le plus important programme de fidélisation au Canada qui peut transformer des points en sorties de divertissement, et qu'en plus, nous avons ajouté de nouvelles catégories avec de nouveaux partenaires, comme Expedia, Rakuten, Apple et Best Buy, pour l'accumulation et l'échange de points au moyen d'achats courants, fait remarquer Matthew Seagrim, directeur général, SCÈNE. Nous voulons que les membres sentent qu'ils sont récompensés pour vivre les expériences qu'ils veulent avec les personnes les plus importantes pour eux. »

« Nous sommes ravis d'être un partenaire de Scène+ pour donner accès à leurs membres aux détaillants populaires comme Sephora, La Baie, Indigo et bien d'autres, souligne Jennifer LaForge, directrice générale de Rakuten Rewards Canada. L'expérience des membres est au coeur de tout ce que nous faisons et ce premier partenariat avec Scène+ nous permet d'élargir notre offre afin de devenir l'expérience de magasinage la plus enrichissante au Canada. »

« Nous sommes enchantés de nous associer à Scène+ et à la Banque Scotia pour mettre au service du nouveau programme de fidélisation Scène+ toute la gamme internationale de produits de voyage d'Expedia Group, notre innovation technologique constante et l'excellence de notre service à la clientèle, explique Christian Gerron, premier vice-président, Solutions partenaires Expedia, Expedia Group. Nous concevons des solutions de voyage et des offres de fidélisation uniques pour nos partenaires, afin qu'ils puissent offrir une plus grande valeur à leurs membres et accroître l'engagement de leurs clients. Nous nous réjouissons à l'idée de cette longue et fructueuse relation qui permettra d'accroître la satisfaction des membres de Scène+ qui aiment voyager. »

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX: BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX: CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma, du contenu filmé et des loisirs, mais aussi du divertissement et des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 170 cinémas et établissements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room («?Délices et divertissement?»). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). Cineplex est partenaire en coentreprise de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore plus élevé à ses invités.

