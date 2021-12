/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse concernant la situation actuelle de la COVID-19 au Québec/

Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué de presse désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 11 mai 2021 à son prospectus préalable de base simplifié en date du 7 mai 2021 et modifié et mis à jour le 25 mai...

Plus de la moitié des Canadiens et Canadiennes disent ressentir plus d'espoir cette année, ce que 80 pour cent d'entre eux.elles expliquent par la possibilité de voir leurs proches et leur famille en personne. Deux tiers des personnes qui font des...