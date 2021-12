Le 13e Forum du détroit a lieu à Xiamen, dans la province du Fujian, en Chine





XIAMEN, Chine, 14 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 13e Forum du détroit a débuté le 10 décembre à Xiamen, dans la province du Fujian.

Le Forum s'est tenu en ligne via vidéo et en présentiel dans une salle à Xiamen. Des invités de tous les horizons y ont participé, y compris des chefs d'associations, des syndicats, des organisations pour la jeunesse et les femmes, ainsi que des représentants des villes et des villages des secteurs de l'agriculture, de la pêche et de la conservation de l'eau, selon le bureau du comité d'organisation du Forum du détroit.

Le Forum a repris le thème autour du développement des échanges entre les peuples et de l'approfondissement du développement intégré. Quarante et une activités ont été organisées dans quatre secteurs, à savoir les programmes d'échange pour les jeunes, les échanges à la base, les échanges culturels et les échanges économiques.

Liens vers les images jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=410825

Légende : Exposition culturelle et artistique du 13e Forum du détroit

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 06:59 et diffusé par :