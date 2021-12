LA COMMISSION MUNICIPALE PRÉCISE LES MODALITÉS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA RÉGION ADMINISTRATIVE DE L'ESTRIE





QUÉBEC, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Commission municipale fait connaître aujourd'hui les mécanismes de participation qu'elle met en oeuvre dans le cadre du mandat qu'elle a reçu d'organiser une consultation publique portant sur la demande de révision du nom de la région administrative de l'Estrie.

Dans l'objectif de consulter le plus largement possible la population et de favoriser l'expression et le débat autour de la demande de révision du nom de la région administrative, la Commission municipale rendra possible autant les contributions écrites que les interventions en mode virtuel et présentiel. Ainsi, il sera possible de combiner à la consultation écrite, des séances publiques en personne à une approche numérique, pour permettre aux citoyens et aux groupes interpelés par la question, de participer à la consultation publique.

Un processus de consultation en deux temps

La Commission invite tous les citoyens ainsi que les organismes publics, associatifs et institutionnels qui souhaitent émettre une opinion ou partager un mémoire de le faire d'ici le 04 février 2022. La Commission recueillera la pluralité des points de vue et publiera, dans une section spécifique de son site Web, déjà accessible à tous, toutes les contributions afin de rendre la démarche plus propice à la participation.

Tout en veillant à respecter les conditions sanitaires en place des prochaines semaines, la Commission invitera la population à une audience publique présidée par Alain R. Roy, juge administratif et membre de la Commission. Cette consultation publique se tiendra en salle virtuelle le mercredi 23 février 2022 et en mode présentiel dans trois villes de l'Estrie, soit Sherbrooke, Granby et Lac-Mégantic, en mars 2022.

Les détails concernant les lieux précis, les dates, les heures, le déroulement et l'accessibilité publique à ces assemblées suivront en tout début d'année 2022.

Citation

« La Commission met en place un processus de consultation diversifié pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer et d'obtenir certains éclairages sur la question débattue. Ce processus favorise une très grande transparence des débats et présente un grand potentiel participatif. »

Jean-Philippe Marois, président de la Commission municipale du Québec

Lien connexe

Pour accéder au formulaire vous permettant d'émettre une opinion sur la demande de révision de nom, cliquer ICI.

