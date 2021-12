E Fund (HK) lance l'ETF MSCI China A50 (code HKEX: 3111) avec ChinaAMC (HK) et CSOP





HONG KONG, 14 décembre 2021 /PRNewswire/ -- E Fund Management (HK) a annoncé le lancement de « l'ETF E Fund (HK) MSCI China A50 Connect » ou « E Fund A50 » (code boursier 03111) sur le HKEX, cotée le 14 décembre. L'ETF suit la performance de l'indice MSCI China A50 Connect, qui sélectionne 50 actions parmi celles composant le Shanghai-Hong Kong Stock Connect et le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, en particulier les principaux actifs des actions A de la Chine. Parallèlement, deux autres sociétés de gestion d'actifs à Hong Kong, ChinaAMC (HK) et CSOP ont déjà lancé des produits ETF similaires avec E Fund (HK) cette semaine.

Les codes pour E Fund A50 sont respectivement 03111 pour HKD et 83111 pour RMB. Chaque lot est de 100 unités, au prix de 2,6 RMB. Les frais d'abonnement minimum par lot sont de 260 RMB. Nick Li, Directeur de E Fund HK Product and Solution, a mentionné que les sociétés de l'indice MSCI China A50 Connect ont deux caractéristiques distinctes. Tout d'abord, l'indice se concentre sur des entreprises plus importantes ayant des pondérations indicielles élevées. Ensuite, il vise une exposition générale du secteur pour une plus grande diversification. L'indice sélectionne les deux titres les plus importants pour chacun des 11 secteurs de GICS® et les 28 titres restants sont sélectionnés à partir de l'indice mère MSCI China A selon la pondération de l'indice jusqu'à ce que le nombre total atteigne 50. L'indice a augmenté la part de la nouvelle économie et a augmenté la pondération spécifique des nouveaux secteurs de l'énergie, de l'électronique, de la médecine et d'autres secteurs, chaque secteur ne représentant pas plus de 20 %. À l'ère de la neutralité carbone et des pics d'émissions, du vieillissement de la population, d'une consommation plus éclairée et des innovations technologiques, ce changement de pondération de l'indice permettrait de mieux refléter les perspectives futures du développement de la Chine.

Comparé à des indices similaires tels que l'indice FTSE A50 et l'indice Shanghai Stock Exchange 50, l'indice MSCI China A50 a renforcé la proportion de la Contemporary Amperex Technology Company (CATL), qui se classe au premier rang de l'indice. CATL, leader de l'industrie des nouvelles énergies, a une valeur marchande totale d'environ 1,5 trillion.

Bien qu'il se concentre sur les actions de premier ordre à grande capitalisation, l'indice présente des distributions sectorielles plus équilibrées, conçues en accord avec l'avenir, ce qui en fait un indice plus efficace reflétant le développement des actions A de la Chine. Pendant neuf ans, du 30 novembre 2012, date de référence de l'indice, jusqu'au 30 novembre 2021, l'indice affiche un taux de rendement cumulatif de près de 170 %. Le 12 juin 2015, l'indice a atteint son premier pic en raison du marché haussier, et a atteint de nouveaux sommets depuis. Fin novembre 2021, le taux de rendement de l'indice était proche des 30 % comparé au pic du 12 juin 2015. (Données recueillies auprès de Wind)

Trois sociétés de gestion d'actifs de Hong Kong dirigées par E Fund (HK) lanceront des produits ETF qui suivent la performance de l'indice MSCI China A50 Connect. Les deux autres produits sont l'ETF MSCI China A50 Connect ChinaAMC (02839) et l'ETF MSCI China A50 Connect CSOP (03003).

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 06:49 et diffusé par :