Les nouvelles données de l'étude CARTITUDE-1 montrent des réponses profondes et durables pour le ciltacabtagène autoleucel (cilta-cel) dans le traitement de patients lourdement prétraités atteints de myélome multiple





Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui les résultats à long terme de l'étude de Phase Ib/II CARTITUDE-1, portant sur l'efficacité et l'innocuité du ciltacabtagène autoleucel (cilta-cel), une thérapie expérimentale à cellules CAR-T (lymphocytes T porteurs d'un récepteur chimérique) ciblant l'antigène de maturation des cellules B (BCMA), administrée en tant que perfusion unique, dans le traitement de patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire.1 Les données, qui ont fait l'objet d'une présentation orale lors du congrès annuel 2021 de la Société américaine d'hématologie (ASH) (résumé n° 549) et qui figurent parmi les temps forts du programme de l'ASH, montrent que les patients recevant le cilta-cel présentent des réponses profondes et durables, avec un taux de réponse global (TRG) très élevé (98 pour cent).1

Les réponses observées chez les 97 patients traités par cilta-cel se sont approfondies avec le temps, 83 pour cent des patients présentant une réponse complète stricte (RCs) au suivi médian à 22 mois, en hausse par rapport au suivi médian à 18 mois (80 pour cent), des données présentées au congrès annuel 2021 de la Société américaine d'oncologie clinique (ASCO), ainsi que par rapport au suivi médian à 12,4 mois (67 pour cent), des données présentées à l'ASH 2020.1,2,3 Au suivi médian à 22 mois, la survie sans progression (SSP) médiane et la survie globale (SG) médiane n'ont pas été atteintes, ce qui suggère une bonne longévité des réponses et de la survie sur le long terme.1 Les taux de SSP et de SG à deux ans étaient respectivement de 61 pour cent (intervalle de confiance [IC] à 95 %, 48,5?70,4) et de 74 pour cent (IC à 95 %, 61,9?82,7).1 Parmi les 61 patients chez qui la maladie résiduelle minime (MRM) pouvait être évaluée, le taux de négativité MRM (à 10-5) était de 92 pour cent.1 Les taux de SSP à deux ans sur ?6 et ?12 mois chez les patients ayant obtenu la négativité MRM étaient respectivement de 91 pour cent (IC à 95 %, 67,1?97,8) et 100 pour cent.1

« Malheureusement, chez les patients atteints de myélome multiple pour lesquels au moins trois protocoles thérapeutiques ont cessé de fonctionner, la survie médiane est inférieure à un an avec les thérapies dont nous disposons actuellement », a déclaré Thomas Martin, M.D.,* directeur de recherche clinique, professeur de médecine clinique pour le programme sur la leucémie chez l'adulte et la greffe de moelle osseuse, directeur associé du programme sur le myélome, et co-responsable du programme sur les affections malignes hématopoïétiques, à l'UCSF Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, et chercheur principal de l'étude. « Les données CARTITUDE-1 présentées à l'ASH 2021 viennent renforcer les précédents résultats qui montrent qu'une seule perfusion de cilta-cel a permis d'obtenir des réponses et une survie durables dans toute la population de l'étude, venant appuyer davantage le potentiel du cilta-cel comme nouvelle option thérapeutique pour les patients et les médecins. »

Le délai médian avant l'observation d'une première réponse était d'un mois (plage 0,9?10,7), avec un approfondissement des réponses dans la durée.1 Le délai médian avant d'obtenir la meilleure réponse était de 2,6 mois (plage 0,9?17,8) et le délai médian jusqu'à réponse complète ou supérieure était de 2,9 mois (plage 0,9?17,8).1 Douze pour cent des patients ont obtenu une très bonne réponse partielle et trois pour cent ont obtenu une réponse partielle.1 L'étude incluait des patients ayant reçu en moyenne six traitements antérieurs (entre 3 et 18).1 Tous les patients avaient déjà reçu trois classes de médicaments (agent immunomodulateur [IMiD], inhibiteur de protéasome [IP] et anticorps anti-CD38), 42 pour cent des patients étaient pentaréfractaires et 99 pour cent des patients étaient réfractaires à la dernière ligne de traitement.1

« Ces données viennent étoffer l'ensemble de preuves soutenant le bénéfice clinique potentiel du cilta-cel dans le traitement de patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire, une population qui a besoin de nouvelles options », a déclaré Sen Zhuang, M.D., Ph.D., vice-président, R&D clinique, Janssen Research & Development, LLC. « Nous nous réjouissons de poursuivre l'évaluation du cilta-cel dans le cadre de notre programme de développement clinique complet, l'étude CARTITUDE, qui évalue notamment le cilta-cel chez des patients atteints d'un myélome multiple récemment diagnostiqué. »

Les données ont démontré un profil d'innocuité cohérent pour le cilta-cel et aucun nouveau signe mettant en cause son innocuité n'a été observé lors de ce suivi à plus long terme.1 Dans les données de suivi à 18 mois présentées à l'ASCO 2021, les événements indésirables hématologiques les plus couramment observés étaient la neutropénie (96 pour cent) ; l'anémie (81 pour cent) ; la thrombocytopénie (79 pour cent) ; la leucopénie (62 pour cent) ; et la lymphopénie (53 pour cent).2 À 18 mois, un syndrome de libération de cytokines (SLC), tous grades confondus, a été observé chez 95 pour cent des patients ; sa durée médiane était de quatre jours (entre 1 et 97) et 99 pour cent des cas ont été résolus dans les 14 jours suivant l'apparition du syndrome.2 Sur les 92 patients atteints de SLC au suivi à 18 mois, 95 pour cent ont présenté des événements de grade 1/2.2 Une neurotoxicité, tous grades confondus, a été observée chez 21 pour cent (n=20) des patients à 18 mois, avec une neurotoxicité de grade 3 ou supérieur observée chez 10 pour cent (n=10) des patients.2 Aucun nouvel événement de neurotoxicité lié au cilta-cel ni d'événement moteur ou neurocognitif (EMN) indésirable apparu pendant un traitement n'a été signalé dans le cadre de l'étude CARTITUDE-1 depuis la présentation des données de suivi médian à 12,4 mois à l'ASH 2020.1,3 À l'arrêt de la collecte des données au mois 22, plus de 200 patients avaient reçu une dose de cilta-cel dans le cadre du programme de développement clinique CARTITUDE, et l'incidence des événements EMN est descendue à moins d'un pour cent depuis la mise en place de mesures d'atténuation de ces événements.1

« Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau présenter des données de suivi à plus long terme, cette fois-ci pour un suivi de presque deux ans, sur ce traitement innovant potentiel destiné aux personnes atteintes de myélome multiple récidivant ou réfractaire », a déclaré Edmond Chan MBChB M.D. (Res) responsable du domaine thérapeutique Hématologie chez Janssen-Cilag Limited pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. « L'efficacité soutenue et le profil d'innocuité cohérent viennent renforcer les résultats déjà solides obtenus à ce jour, et pourraient nous rapprocher un peu plus de nouveaux espoirs pour les patients atteints de myélome multiple. »

Analyse en sous-groupe de l'étude CARTITUDE-1 de phase Ib/II

Dans le résumé accepté pour présentation à l'ASH 2021, les données démontrent que le cilta-cel a permis des réponses profondes et durables dans tous les sous-groupes évalués dans le cadre de l'étude CARTITUDE-1 au suivi médian de 18 mois.4 Une plage de TRG de 95 à 100 pour cent a été observée chez les patients de tous les sous-groupes, y compris chez ceux présentant un risque cytogénétique élevé, un myélome multiple de stade III (selon le système international de stadification [ISS]), des cellules de la moelle osseuse au niveau de référence ? 60 pour cent, et la présence de plasmocytomes au niveau de référence.4 Chez les patients présentant un myélome de stade III selon l'ISS, un risque cytogénétique élevé et des plasmocytomes au niveau de référence, la durée de réponse médiane était plus courte et les taux de SSP et de SG à 18 mois étaient plus faibles.4 Le profil d'innocuité du cilta-cel dans l'ensemble des sous-groupes était cohérent avec la population globale, sans nouveau signe mettant en cause son innocuité.4 Les dernières données de cette analyse feront l'objet d'une présentation par affiche (résumé n° 3938) à l'ASH 2021, le lundi 13 décembre.4

À propos de CARTITUDE-1

CARTITUDE-1 (NCT03548207)5 est une étude en cours de phase Ib/II, ouverte et multicentrique, évaluant l'innocuité et l'efficacité du cilta-cel chez des adultes atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire, 99 % d'entre eux étant réfractaires au dernier traitement et 88 % réfractaires à trois traitements, ce qui signifie que leur cancer n'a pas répondu - ou ne répond plus - à un traitement par agent immunomodulateur (IMiD), inhibiteur du protéasome et anticorps anti-CD38.1

L'objectif principal de la phase Ib de cette étude, comportant 29 patients, était de caractériser l'innocuité et de confirmer la posologie du cilta-cel, sur la base de la première étude réalisée chez l'humain avec des cellules CAR-T LCAR-B38M (LEGEND-2).1,5,6 Sur la base du profil d'innocuité défini dans cette section de l'étude, la posologie ambulatoire est en cours d'évaluation dans le cadre d'autres études CARTITUDE. La phase II de l'étude, qui comprend 68 patients supplémentaires, évalue l'efficacité du cilta-cel, avec la réponse globale comme critère principal.1,5

À propos du ciltacabtagène autoleucel (cilta-cel)

Le cilta-cel est un traitement expérimental à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), étudié dans le cadre d'un programme de développement clinique exhaustif pour le traitement des patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire et dans le cadre de traitements précoces.1 La conception intègre un CAR-T structurellement différencié avec deux anticorps à domaine unique ciblant le BCMA.1 En décembre 2017, Janssen Biotech, Inc. (Janssen) a conclu un accord de licence mondiale exclusive et de collaboration avec Legend Biotech pour développer et commercialiser le cilta-cel.7

En avril 2021, Janssen a annoncé avoir soumis une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) auprès de l'Agence européenne des médicaments, en vue de l'homologation du cilta-cel pour le traitement des patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire.8 En décembre 2020, Janssen a annoncé le lancement d'une soumission en continu de sa licence pour produit biologique auprès de la FDA américaine pour le cilta-cel.9 Outre la désignation de traitement révolutionnaire accordée par les États-Unis en décembre 2019, le cilta-cel a reçu la désignation de médicament prioritaire (PRiME) de l'Agence européenne des médicaments en avril 2019, et celle de traitement révolutionnaire en Chine en août 2020.10,11 En février 2020, Janssen a également obtenu la désignation de médicament orphelin pour le cilta-cel auprès de la Commission européenne.12

À propos du myélome multiple

Le myélome multiple est un cancer du sang incurable qui affecte les plasmocytes, un type de globules blancs qui se trouve dans la moelle osseuse.13 Lorsqu'ils sont endommagés, ces plasmocytes se propagent rapidement et remplacent les cellules normales par des cellules tumorales dans la moelle osseuse.13 En Europe, plus de 50 900 cas de myélome multiple ont été diagnostiqués en 2020, et plus de 32 500 patients en sont morts.14 Tandis que certains patients atteints de myélome multiple ne présentent aucun symptôme, la plupart sont diagnostiqués en raison de symptômes pouvant inclure fracture ou douleur osseuse, faible taux de globules rouges, fatigue, taux de calcium élevés, problèmes rénaux ou infections.15

À propos des sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson

Chez Janssen, nous créons un avenir dans lequel la maladie appartiendra au passé. Nous sommes les sociétés pharmaceutiques de Johnson & Johnson. Nous travaillons sans relâche pour que cet avenir devienne une réalité pour les patients du monde entier, en luttant contre la maladie grâce à la science, en faisant preuve d'ingéniosité pour améliorer l'accès aux traitements et en combattant le désespoir du fond du coeur. Nous nous concentrons sur des domaines médicaux où nous pouvons avoir un impact majeur, à savoir les troubles cardiovasculaires et le métabolisme, l'immunologie, les maladies infectieuses et les vaccins, les neurosciences, l'oncologie et l'hypertension pulmonaire.

Plus d'informations sur www.janssen.com/emea. Suivez toute notre actualité sur www.twitter.com/janssenEMEA. Janssen Pharmaceutical NV, Janssen Research & Development, LLC, et Janssen-Cilag Limited sont des sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson.

*Thomas Martin, M.D. a agi en qualité de consultant rémunéré auprès de Janssen ; il n'a été rémunéré pour aucune contribution médiatique.

Mises en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant le ciltacabtagène autoleucel (cilta-cel). Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles à l'égard d'événements futurs. Si les suppositions sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes, connus ou inconnus, se matérialisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et projections de Janssen Pharmaceutical NV, toute autre société pharmaceutique Janssen, et/ou Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes incluent, sans toutefois s'y limiter, les problèmes et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, dont l'incertitude quant au succès clinique et à l'obtention des autorisations réglementaires ; l'incertitude quant au succès commercial ; les difficultés et retards dans la fabrication ; la concurrence, y compris les progrès technologiques, les nouveaux produits et brevets obtenus par nos concurrents ; la contestation de brevets ; les préoccupations quant à l'efficacité ou à l'innocuité de produits conduisant à des rappels de produits ou à des actions réglementaires ; l'évolution des comportements et des habitudes d'achat des acheteurs de produits et services de soins de santé ; les modifications des lois et réglementations en vigueur, y compris les réformes en matière de soins de santé à travers le monde ; ainsi que les tendances en faveur de la maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions plus détaillées de ces risques, incertitudes et autres facteurs figurent dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 3 janvier 2021, y compris dans les sections intitulées « Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements » et « Item 1A. Risk Factors », dans le dernier rapport trimestriel déposé par la Société sur formulaire 10-Q et dans les documents déposés ultérieurement par la Société auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (SEC). Des exemplaires de ces documents sont disponibles en ligne sur les sites www.sec.gov, www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Aucune des sociétés pharmaceutiques Janssen, ni Johnson & Johnson n'assume l'obligation de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif suite à de nouvelles informations ou à des événements ou développements futurs.

CP-282600

Décembre 2021

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

