eXp France fête son premier anniversaire et dépasse les 100 conseillers !





C'est un cap important que fête eXp France, après une année d'activité dans l'Hexagone. Une année de découverte pour une entreprise au modèle inédit et 100% digitale. Une année sous le signe d'un fort développement, caractérisée par le recrutement de plus de 100 conseillers immobiliers, sous l'égide de Samuel Caux son Directeur Général.

Une arrivée remarquée en pleine crise sanitaire, un modèle avantageux pour les conseillers

Fondé en 2009 aux États-Unis, eXp démarre son expansion internationale en 2020, en pleine crise sanitaire mondiale. Un pari osé, mais un démarrage en trombe puisque l'entreprise est aujourd'hui présente dans 18 pays et compte plus de 69 000 conseillers.

Dirigé par Samuel Caux, professionnel de l'immobilier reconnu depuis une vingtaine d'années, eXp s'installe en France en décembre 2020. Le succès est immédiat ! En un an, ce sont plus d'une centaine de conseillers qui opèrent à travers tout le territoire, séduits par le modèle de rémunération très attractif et portés par une organisation 100% digitale.

Un développement national soutenu par une forte expansion internationale

eXp est l'une des sociétés immobilières à la croissance la plus rapide au monde. Au 3ème trimestre 2021, le chiffre d'affaires mondial atteint 1,1 milliard de dollars. Pionnière, la France fait partie des premiers pays choisis pour ce développement du modèle à l'international.

Glenn Sanford, le fondateur d'eXp a annoncé, lors de l'évènement annuel #EXPCON2021 un objectif de 500 000 conseillers répartis dans plus de 50 pays au cours des 5 prochaines années.

« Un objectif ambitieux dont la France sera partie prenante. eXp France accélère sa croissance, qui sera exponentielle grâce, entre autres, à son business modèle permettant de mieux rémunérer ses conseillers en immobilier. » souligne Samuel Caux, Directeur Général eXp France.

À propos

eXp Realty (NASDAQ : EXPI) est l'une des agences immobilières à la croissance la plus rapide au monde. eXp Realty compte aujourd'hui plus de 69 000 collaborateurs dans 18 pays : États-Unis, Canada, Brésil, Porto Rico, Mexique, Australie, Afrique du Sud, Inde, Royaume-Uni, Portugal, France, Italie, Hong Kong, Israël, Colombie, Espagne, Panama et Allemagne. eXp World Holdings et ses entreprises offrent une suite complète de solutions technologiques de courtage et d'immobilier, notamment son modèle innovant de courtage résidentiel et commercial, ses services professionnels, ses outils de collaboration et son développement personnel. Le courtage basé sur le cloud est alimenté par Virbela, une plateforme immersive en 3D, profondément sociale et collaborative, qui permet aux agents d'être plus connectés et productifs.

Sa filiale eXp France a été créée en décembre 2020 ; son Directeur Général Samuel Caux en assure le développement. Pour plus d'informations, visitez https://www.expfrance.fr/

Pour plus d'éléments (logo, photos) :

https://drive.google.com/drive/folders/1_gXDIKCcA0vka69UU1WyHYEyQsijro0-?usp=sharing

