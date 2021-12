Avis aux médias - Rapport de la Commission sur la liberté académique (Commission Cloutier)





MONTRÉAL, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - En ce matin de divulgation du rapport de la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire, par le président Alexandre Cloutier, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) avise les médias que sa vice-présidente, Christine Gauthier, sera disponible pour accorder des entrevues.

Voici le mémoire étoffé que la FNEEQ-CSN a déposé à la commission dans le cadre de ses consultations https://bit.ly/3rXeNjI

Il y est notamment question du statut précaire des chargées et chargés de cours universitaires qui est un frein à la liberté académique. Ces travailleuses et travailleurs donnent pourtant plus de la moitié des cours de premier cycle dans nos universités.

Pour une demande d'entrevue ou de réaction, les médias sont priés de contacter Martin Robert, conseiller aux communications de la FNEEQ-CSN au numéro suivant : 514 377-6985 (cellulaire et textos).

À propos de la FNEEQ-CSN

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN parle au nom de 80?% des chargées et chargés de cours des universités québécoises (11 000 membres) et de près de 85?% des profs de cégep. Elle regroupe quelque 35?000 membres dans 46 cégeps, 43 établissements privés et 12 universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 06:00 et diffusé par :