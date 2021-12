/R A P P E L -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant le dépôt du rapport de la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire/





QUÉBEC, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le président de la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire, M. Alexandre Cloutier, et les commissaires, M. Yves Gingras, Mme Josée Maurais, Mme Aline Niyubahwe et Mme Chantal Pouliot, procéderont à une annonce concernant le dépôt du rapport de la Commission. Un breffage technique précèdera la conférence de presse.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'inscrire par courriel à relationsmedias@education.gouv.qc.ca avant 8 h, le 14 décembre. Toutes les informations quant au lieu de la conférence de presse seront ensuite envoyées aux journalistes qui confirmeront leur présence. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront y prendre part.

Précisons que le passeport vaccinal est exigé pour l'événement . Les personnes qui participeront à l'activité de presse devront donc fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 contenant un code QR qui affiche leur niveau de protection. Cette preuve peut être présentée en format papier, en format PDF sur leur appareil mobile ou à partir de l'application VaxiCode.

De plus, les personnes participant à l'activité ne doivent pas présenter de symptômes semblables à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d'hygiène. Notez que le port du masque d'intervention est obligatoire pour toute la durée de l'activité.

DATE : Le mardi, 14 décembre 2021

Breffage technique : 9h

Conférence de presse : 10 h 15



LIEU : Québec

SOURCE Ministère de l'Enseignement supérieur

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 06:00 et diffusé par :