Atténuation des embouteillages et des accidents de la route à l'aide de la solution intelligente de gestion du trafic de Dahua





Avec une urbanisation mondiale rapide et une augmentation continue du nombre de véhicules d'une année à l'autre, l'amélioration de la sécurité et de l'efficience du trafic est devenue un défi de taille. D'après l'évaluation des organisations routières internationales, un système de transport intelligent peut aider à réduire de 20% l'encombrement et les accidents et de 25% les retards routiers. La solution de gestion intelligente du trafic de Dahua a par exemple été appliquée dans divers pays pour atténuer les problèmes de trafic et améliorer l'expérience de conduite et de déplacements. Dotée des technologies d'IA, d'ANPR, de fusion d'image, de réalité augmentée et de communications éprouvées, la Dahua Smart Traffic Management Solution peut détecter avec précision les infractions routières et optimiser la synchronisation de la commande du signal en fonction de données en temps réel.

Le contrôle routier est une des priorités de cette solution. En déployant des caméras routières dotées de la technologie ANPR (ex. le modèle ITC952-AU3F-LZF1640), les infractions routières (excès de vitesse, conduite inattentive, non-respect d'un feu rouge, ceinture détachée, changement de voie non autorisé, etc.) peuvent être détectées de manière précise. La solution prend en charge la reconnaissance des plaques minéralogiques de 100 pays et permet l'intégration d'algorithmes avec de multiples pays. Cette solution Dahua offre également une plateforme panoramique en réalité augmentée connectée à tous les dispositifs frontend, et propose un nouveau système de présentation de l'affichage. Elle permet aux opérateurs routiers de répondre à des alertes et des situations routières dans les meilleurs délais.

Un autre aspect de cette solution porte sur l'optimisation de la synchronisation de commande du signal basée sur le flux routier en temps réel. Optimisée par un système de détection du flux routier au niveau des voies, cette solution peut couvrir un vaste environnement afin de détecter de multiples paramètres, comme le flux par voie, le taux d'occupation, la longueur des files, la densité du trafic, etc. Avec les données en temps réel saisies et analysées, les feux tricolores changent automatiquement en fonction de l'heure de la journée et des conditions réelles du trafic, atténuant avec efficacité les encombrements routiers urbains. Des enchaînements de feux verts peuvent être réalisés à certaines heures pour permettre le passage rapides de véhicules. De plus, ces données de trafics collectées peuvent aider les opérateurs municipaux à optimiser la planification du réseau routier.

Répondant aux nombreuses exigences de la gestion du trafic routier moderne, cette solution a été appliquée à divers pays et régions du globe, notamment en Serbie, en Mongolie, en Indonésie, et en Arabie saoudite. Un exemple notable de son efficacité de déploiement est visible dans un pays d'Asie centrale. La solution a été déployée à une intersection où le trafic atteint entre 170 000 et 250 000 voitures par jour. La solution permet aujourd'hui de réduire considérablement les temps d'attente, améliore l'efficience du trafic d'environ 25%, contribue à optimiser le flux routier, et diminue les effets de l'encombrement dans les zones adjacentes.

